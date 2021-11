Le Betis n’essaiera pas de signer Ceballos avant l’été prochain, selon le président

Le milieu de terrain du Real Madrid et ancien joueur du Betis Dani Ceballos semble devoir rester dans la capitale espagnole au moins jusqu’à l’été 2022. Le président du Betis, Angel Haro, a été interrogé sur les rumeurs suggérant que le club andalou pourrait essayer de signer le milieu de terrain dans la fenêtre de transfert d’hiver et a fourni une réponse claire.

« Dani, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans le passé, fait savoir à tout le monde qu’il aime le Betis et que nos chemins se croiseront à un moment donné. Nous n’avons pas de places libres pour l’hiver, mais je pense que l’été prochain sera un bon moment pour en parler », a déclaré Haro confirmant l’intérêt du Betis à signer Ceballos, mais pas dès l’hiver prochain.

Ceballos a subi une grave blessure à la cheville pendant les Jeux olympiques de Tokyo et est toujours en rééducation et essaie de s’en remettre. Bien qu’il soit censé rejoindre l’équipe avant les prochaines vacances de Noël, il est évident qu’il sera presque certainement derrière tous les Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Camavinga et même Isco dans la rotation.