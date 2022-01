Le Betis qualifie l’arbitrage de Vallecas d' »ignominie » et d' »incompréhensible »

09/01/2022 à 22:13 CET

Le Real Betis a qualifié ce dimanche d' »ignominie » et d' »incompréhensible » l’arbitrage reçu par son équipe au stade Vallecas, où il a fait match nul contre le Rayo Vallecano lors d’un match qu’il a disputé avec un footballeur pendant près d’une heure en raison de l’expulsion avec rouge direct. de son côté Alex Moreno.

« Le Real Betis est absolument respectueux avec l’équipe d’arbitrage depuis de nombreuses années, mais l’arbitrage d’aujourd’hui est incompréhensible. La fonction des arbitres est de rendre justice, pas l’ignominie que nous avons connue aujourd’hui à Vallecas », a-t-il déclaré sur son compte Twitter officiel. .le club vert et blanc.

Le Real Betis est absolument respectueux de l’équipe d’arbitrage depuis de nombreuses années, mais l’arbitrage d’aujourd’hui est incompréhensible. La fonction des arbitres est de rendre la justice, pas l’ignominie que nous avons connue aujourd’hui à Vallecas. (1/2) pic.twitter.com/UESCHFb4FC – Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) 9 janvier 2022

Dans un message publié ce dimanche dans deux tweets, le Betis a censuré l’arbitrage de l’arbitre galicien Alejandro Muñiz Ruiz et a estimé qu' »un échec est compréhensible, mais la répétition d’erreurs dans le même sens et enfreignant la réglementation ne peut l’être ».

Le club sévillan a répertorié comme possibles erreurs d’arbitrage à Vallecas l' »expulsion d’Álex Moreno », une « main dans la zone » non désignée comme un penalty, une « faute avant le but » du nul du Rayo et une faute sifflée contre le Portugais Guillaume Carvalho « quand il a été laissé seul » dans le quartier, pour conclure par la déclaration suivante : « il n’y a pas d’explication possible ».