Le Betis revient en Europe et Huesca reste hors de relégation

16/05/2021

Activé à 22:06 CEST

.

Huesca, malgré la défaite (1-0) au stade Benito Villamarín, est toujours en vie dans leur combat pour maintenir la catégorie et dépend de leur résultat de la dernière journée pour continuer en LaLiga Santander, tandis que le Betis reste en championnat. Sixième place , en position de la Ligue Europa.

PARI

TEINTE

Betis

Claudio Bravo; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales (gardé, m.83); Joaquín (Diego Lainez, 58 ans), Fekir, Rodri (Tello, 72 ans); et Borja Iglesias (Loren, m.83).

Huesca

Álvaro Fernández; Maffeo (Pedro López, m 62), Pulido, Siovas (Pedro Mosquera, m 80), Vavro (Gastón Silva, m 06), Javi Galán (Sergio Gómez, m 62); Seoane, Mikel Rico (Escriche, 62 ans), Ferreiro; Sandro et Rafa Mir.

but

1-0, M.57: Borja Iglesias (p.)

Arbitre

González Fuertes (asturien) TA: Mikel Rico (M.17), Javi Galán (M.28), Siovas (M.59), Sandro (M.68) et Ferreiro (M.86) / Diego Lainez (M.63 )).

Incidents

Stade Benito Villamarin

Les habitants de Huesca recevront Valence à la fin du tournoi et le Betis se rendra à Vigo pour sécuriser la Ligue Europa, même si c’est précisément le Celta qui ne peut plus emporter une hypothétique septième place qui leur donnerait le droit de jouer le nouveau Ligue de conférence.

Huesca est redevenu accro à la permanence avec sa victoire contre l’Athletic (1-0), qui lui a permis de quitter la zone de relégation et de dépendre de lui-même ces deux derniers jours, mais pour cela, il a dû quitter le stade Verdiblanco en vie et le jouer ensuite. semaine à domicile contre Valence sans compromis, même si la défaite et les autres résultats valent la peine de ne dépendre de personne.

Pour cela, son entraîneur, José Rojo ‘Pacheta’, n’ayant pas fait de victimes ni pour suspension ni pour blessure, a répété le même alignement que contre l’équipe de Biscaye, bien qu’après cinq minutes, il ait subi le premier revers avec la blessure du central slovaque Denis Vavro. , qui s’est blessé à la cuisse gauche et a dû être remplacé par l’Uruguayen Gastón Silva.

Toute l’envie de la formation de Huesca a été satisfaite par un rival qui voulait assurer le retour à une compétition européenne Après deux saisons sans être dans un tournoi continental, le Betis est sorti déterminé à prendre le contrôle du ballon.

L’entraîneur chilien Manuel Pellegrini a rafraîchi son équipe par rapport à celle qui était à égalité jeudi dernier à Eibar (1-1) et n’a pas atteint le niveau qu’il souhaitait, alors des joueurs comme Sergio Canales, Joaquín Sánchez ou Juan Miranda sont revenus à la position de départ.

Avec eux, les habitants contrôlaient la situation sans que les visiteurs aient de nombreuses options pour s’approcher avec danger à proximité du but chilien Clauido Bravo, bien qu’en défense, ils n’aient pas eu de gros problèmes contre leur gardien, Álvaro Fernández.

C’est ainsi que le jeu s’est arrêté, sans chances de danger évidentes et avec les résultats d’autres champs favorisant Huesca dans leur combat pour le salut et contre le Betis dans leur tentative de réaliser quelque chose de plus que d’entrer dans la Ligue de conférence qui donne la septième place.

En seconde période, après que le VAR n’ait pas apprécié une main dans la surface de Gastón Silva à la 53e minute, un plus tard s’il envisageait un penalty de l’Uruguayen à Borja Iglesias, qui l’a transformé pour le porter 1-0 et signe son 10e but personnel dans ce tournoi.

Pacheta a déplacé le banc avec trois changements dans la même fenêtre -edro López, Dani Escriche et Sergio Gómez-, avec lesquels l’entraîneur de Burgos a cherché la réaction, bien que plus tard, il ait dû faire un autre remplacement forcé en raison du coup à la tête que le Grec a reçu Dimitrios Siovas, qui a été remplacé par Pedro Mosquera.

Huesca a essayé de mettre son rival dans plus de complications, mais le jeu a avancé vers sa phase finale sans que le Betis ne s’effondre dans son cadre défensif pour imposer le 1-0 et même tuer le jeu dans certains contre, bien que le résultat ne bouge plus.