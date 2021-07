Le Betis s’impose en Suisse lors de son premier match amical d’été

in

17/07/2021 à 17h56 CEST

.

Le Real Betis a battu ce samedi (0-4) Winterthur, de la deuxième division suisse, lors de son premier match amical de la pré-saison au stade Schützenwiese de cette ville suisse, avec des buts de Loren Morón, Yassin Fekir -le plus jeune des frères franco-algériens-, Juanmi Jiménez Oui Borja Iglesias.

Le Betis a pris l’avantage cinq minutes après le début du match grâce à Loren, qui a dirigé au premier poteau un corner pris avec précision par Sergio Canales, assistant également dans le deuxième but bétique avec un gauche à Yassine Fekir, qui a abouti à une belle attaque dans le secteur gauche sept minutes avant la pause.

A l’entracte, et malgré les attaques courageuses de Winterthur, qui a même vu un but refusé pour hors-jeu, l’équipe entraînée par Manuel Pellegrini Il a reflété sur le tableau d’affichage (0-2) et sur l’herbe l’énorme différence de qualité avec son modeste rival.

L’entraîneur chilien a éliminé onze joueurs différents dans une deuxième période au cours de laquelle le Betis a marqué deux autres buts, dont le premier était l’œuvre de Malaga. Juanmi, l’un des footballeurs les plus marquants de cette seconde période et qui a abouti à une magnifique action d’attaque en Youssouf Sabaly, équipe sénégalaise qui a joué ses premières minutes en tant que Betic.

Image de balise Borja Iglesias a touché le but peu de temps après, mais son tir a été repoussé par le bâton, bien que l’attaquant galicien ait finalement trouvé son chemin à travers les mailles, qui a fermé le compte dans la dernière ligne droite lorsqu’il a réussi une passe de Juanmi, qui avait lui-même volé le ballon aux défenseurs suisses.

La première programmation de l’été de Pellegrini ils l’ont composé Joël Robles ; Montoya, Hermoso, Víctor Ruiz, Fran Delgado, Camarasa, Yassin Fekir, Canales, Rodri, Loren Oui Tello. Après la pause, ils ont agi Dani Rebollo, Sabaly, Bartra, Edgar, Álex Moreno, Marchena, Joaquín, Robert, Ruibal, Juanmi Oui Borja Iglesias.

Avec ce match, le Betis a clôturé une concentration de dix jours à Bad Ragaz (Suisse) et l’expédition prévoit de retourner à Séville samedi après-midi pour profiter d’une journée de repos dimanche et reprendre l’entraînement lundi dans la cité sportive Luis del Sol.