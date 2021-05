Le Betis sonde l’option Héctor Bellerín

27/05/2021 à 18:56 CEST

Daniel Guillen

Le côté droitier d’Arsenal, Hector Bellerín, serait dans l’orbite du Real Betis pour pour remplacer la marche plus que probable d’Emerson vers le FC Barcelone, tel que rapporté par MARCA. Le secrétariat technique de Verdiblanca aurait déjà contacté l’environnement du joueur et le club chercherait une affectation avec une option d’achat pour faire face à l’opération.

Le Catalan, formé dans les catégories inférieures de Barcelone, a compté sur moins de minutes dans la dernière ligne droite de la saison et Je ne froncerais pas les sourcils sur un changement de décor. Le nouveau statut du Real Betis, qui disputera la Ligue Europa 2021/22 et s’est imposé dans le top-6 de la Liga, serait un point clé pour séduire le joueur. La direction sportive fonctionne avec d’autres alternatives, mais la partie catalane est, sans aucun doute, la plus désirée.

L’équipe andalouse déjà travaille avec Barcelone elle-même dans une double opération: la incorporation définitive de Miranda et la départ d’Emerson en échange de 9 millions d’euros. Avec ce mouvement, Manuel Pellegrini sécuriserait la voie de gauche avec Miranda lui-même et Àlex Moreno, mais verrait le droitier avec de nombreuses lacunes avec le départ du Brésilien, quelque chose de vital pour faire avancer le projet un peu plus loin.

Sans la confiance de Mikel Arteta

Le capitaine d’Arsenal a terminé la saison relégué à un rôle secondaire dans l’équipe en dépit d’être incontestable depuis l’arrivée de Mikel Arteta dans la capitale anglaise. Le catalan Il n’a disputé que 180 minutes réparties sur trois matchs lors des 13 derniers matches de Premier League et Arsenal ont été exclus de la compétition européenne pour la première fois au cours des 26 dernières années de leur histoire.

La possibilité de jouer la Ligue Europa et de revenir en Espagne sont deux des arguments les plus forts pour le Real Betis pour convaincre le joueur, installé à Londres depuis 2011. Le jeton du joueur est l’un des plus grands handicaps pour les intérêts du club sévillan, qui proposerait une offre de prêt avec option d’achat.