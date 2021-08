Le béton qui peut transformer les bâtiments en batteries géantes, adieu le problème énergétique du futur | La technologie

in

Stocker l’énergie est l’un des grands défis de demain et une expérimentation avec du béton pourrait résoudre la grande crise énergétique que pose la demande croissante d’électricité.

L’énergie solaire est l’un des grands atouts dont nous disposons contre le changement climatique, car elle nous permet de puiser de l’énergie propre en continu pendant environ 12 heures par jour, avec pratiquement aucun coût d’entretien. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de la terre et du soleil.

Le problème vient de là cette énergie est très difficile à stocker, ou plutôt très cher à stocker.

Lorsque le soleil passe à l’horizon, toutes les fermes solaires ne sont plus utiles pour cette raison, et si l’énergie produite pendant la journée n’a pas été utilisée, elle a été gaspillée, puisque les fermes solaires n’ont pas de batteries pour stocker les surplus énergique.

Heureusement, la technologie avance dans tous les sens et l’invention dont nous allons maintenant parler pourrait résoudre le grand problème actuel, qui n’est pas de production d’énergie propre, et en 2021 nous nous en sortons très bien, mais d’économiser cette énergie pour le moments où l’air s’arrête et le soleil se couche.

Des chercheurs de l’Université de technologie Chalmers (Suède) ont réalisé quelque chose d’unique dans cette direction : un concept de batterie rechargeable à base de ciment, le premier au monde.

L’ambition des Suédois est qu’à l’avenir, cette technologie permet de convertir des bâtiments entiers en une sorte de batteries géantes. Bien qu’extrêmement ambitieuse, l’invention pourrait fonctionner car le ciment est le matériau de construction le plus répandu dans le monde.

Comme le béton normal, le concept de batterie implique d’abord un mélange à base de ciment, avec de petites quantités de fibres de carbone ajouté pour augmenter la conductivité et la résistance à la flexion.

Ajoutez à cela un treillis en fibre de carbone revêtu de métal : fer pour l’anode et nickel pour la cathode. Comme les électrodes traditionnelles, celles-ci transportent des électrons dans les deux sens lorsque l’appareil se charge et se décharge.

Ce principe a permis la création d’un système rechargeable, dont les capacités sont encore à l’étude. Cette première batterie à base de béton a une densité énergétique de 7 Wh par mètre carré soit 0,8 Wh par litre, un montant qui, selon l’équipe de recherche, pourrait être plus de dix fois plus élevé que les précédentes tentatives de batteries en béton.

Le concept d’utiliser les bâtiments et les grandes infrastructures pour stocker l’énergie pourrait être révolutionnaire car il offrirait une solution à la crise énergétique du futur en fournissant d’énormes batteries dans les endroits les plus énergivores – les villes.

Les chercheurs expliquent que ces créations pourraient également servir à installer de l’éclairage public, fournir des connexions 4G dans des zones reculées, stocker l’énergie créée par les panneaux solaires des bâtiments eux-mêmes et être autonome, etc.

Les axes de recherche actuels semblent placer le béton comme l’un des éléments qui révolutionnera le futur le plus immédiat.