Le Bezos’ Day 1 Families Fund accorde 96 millions de dollars de subventions à 32 organisations aidant les familles sans-abri

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, à droite, et le gouverneur de Washington Jay Inslee visitent le Mary’s Place Family Center, situé dans un bâtiment d’Amazon à Seattle. (Photo de Lucas Jackson via Amazon)

Le Day 1 Families Fund de Jeff Bezos a annoncé mercredi la dernière série de bénéficiaires qui travaillent pour aider les familles américaines sans-abri. Le fonds distribue 96,2 millions de dollars à 32 organisations.

Le fondateur d’Amazon a versé 398 millions de dollars à des organisations dans 38 États depuis le lancement du fonds en 2018.

La crise nationale des sans-abri s’est considérablement accrue ces dernières années et la grande région de Seattle compte un grand nombre de résidents sans abri. Quelque 11 751 personnes à Seattle et dans les environs du comté de King étaient sans abri lors d’une enquête de 2020. Une étude couvrant la période 2016-2020 a révélé que l’itinérance chronique avait augmenté à un taux annuel de 27 % dans tout l’État et de 42 % dans le comté de Seattle-King.

Les bénéficiaires du Day 1 Families Fund comprennent plusieurs organisations basées en Californie et deux du nord-ouest du Pacifique :

5 millions de dollars pour Building Changes et Africatown International, Seattle 2,5 millions de dollars pour Portland Homeless Family Solutions, Portland

« Ces subventions fourniront un soutien comprenant un logement, de la nourriture, des vêtements et d’autres ressources pour aider les familles à se remettre sur pied », a déclaré Bezos dans un post Instagram annonçant la nouvelle.

Le message comprenait une vidéo de la petite amie de Bezos, Lauren Sanchez, discutant avec certains des bénéficiaires de financement de l’importance des subventions.

Pour la quatrième année consécutive, le Bezos Day 1 Families Fund fait des dons à des organisations aidant les familles dans le besoin aux États-Unis. Ces subventions fourniront un soutien comprenant le logement, la nourriture, les vêtements et d’autres ressources pour aider les familles à se remettre sur pied. (1/2) pic.twitter.com/JeI1CgX8Ft – Jeff Bezos (@JeffBezos) 17 novembre 2021

Le Day 1 Families Fund fait partie du « Bezos Day One Fund » à deux volets, d’une valeur de 2 milliards de dollars, qui a un volet distinct axé sur le développement d’une éducation préscolaire inspirée de Montessori. Alors que le fonds pour les sans-abri a émis publiquement quatre séries de subventions, peu de choses ont été dites sur le programme des écoles.

La valeur nette de Bezos depuis le lancement de son fonds est passée de 160 milliards de dollars à plus de 200 milliards de dollars aujourd’hui, selon Forbes.

Les experts en philanthropie ont félicité Bezos pour avoir abordé le problème de l’itinérance, qui est souvent négligé par les riches donateurs et pour avoir canalisé le soutien vers les efforts existants plutôt que de créer ses propres programmes et solutions.

En tant que PDG d’Amazon, Bezos a établi une relation solide avec Mary’s Place, une organisation à but non lucratif de Seattle qui travaille avec les femmes et les familles sans-abri. L’un des nouveaux immeubles de bureaux d’Amazon a été construit pour inclure un abri géré par Mary’s Place.

Amazon s’est cependant battu avec la ville de Seattle pour tenter de taxer le géant de la technologie et d’autres entreprises riches pour payer des logements abordables – bien qu’il ait soutenu une mesure à l’échelle de l’État qui a suivi. Le coût du logement dans la région a continué de grimper pendant la pandémie de COVID-19.