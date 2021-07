Le Bezos de Blue Origin atteint l’espace lors du premier vol passager

Le fondateur d’Amazon était accompagné d’un groupe trié sur le volet : son frère, un Néerlandais de 18 ans et un pionnier de l’aviation du Texas de 82 ans, le plus jeune et le plus âgé à avoir jamais volé dans l’espace. (Twitter/@blueorigin)

Jeff Bezos a explosé dans l’espace mardi lors du premier vol de sa société de fusées avec des personnes à bord, devenant le deuxième milliardaire en un peu plus d’une semaine à piloter son propre vaisseau spatial.

Le fondateur d’Amazon était accompagné d’un groupe trié sur le volet : son frère, un Néerlandais de 18 ans et un pionnier de l’aviation du Texas de 82 ans, le plus jeune et le plus âgé à avoir jamais volé dans l’espace.

Nommée d’après le premier astronaute américain, la fusée New Shepard de Blue Origin s’est envolée de l’ouest du Texas à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, une date choisie par Bezos pour son importance historique.

Il s’y est tenu, même si Richard Branson de Virgin Galactic a poussé son propre vol depuis le Nouveau-Mexique dans la course aux dollars du tourisme spatial et l’a battu dans l’espace de neuf jours.

Contrairement à l’avion-fusée piloté de Branson, la capsule de Bezos était entièrement automatisée et ne nécessitait aucun personnel officiel à bord pour le vol prévu de 10 minutes de haut en bas.

Blue Origin tournait à une altitude d’environ 66 miles (106 kilomètres), soit plus de 10 miles (16 kilomètres) de plus que le trajet de Branson le 11 juillet. Le booster de 60 pieds (18 mètres) a accéléré à Mach 3 ou trois fois la vitesse du son pour amener la capsule suffisamment haut, avant de se séparer et de viser un atterrissage vertical.

Les passagers devaient avoir trois à quatre minutes d’apesanteur pour flotter autour de la spacieuse capsule blanche. Ensuite, la capsule remplie de fenêtres allait se diriger vers un atterrissage en parachute sur le sol du désert, avec Bezos et ses invités éprouvant brièvement près de six fois la force de gravité, ou 6 G, sur le chemin du retour.

Wally Funk, de la région de Dallas, partageait l’aventure du rêve devenu réalité de Bezos, l’une des 13 femmes pilotes qui ont subi les mêmes tests que le corps d’astronautes entièrement masculins de la NASA au début des années 1960 mais n’ont jamais été dans l’espace.

Le premier client payant de la société, Oliver Daemen, a rejoint à la dernière minute le mystérieux gagnant d’une vente aux enchères de 28 millions de dollars qui a opté pour un vol ultérieur. Le père de l’adolescent néerlandais a participé à la vente aux enchères et a convenu d’un prix inférieur non divulgué la semaine dernière lorsque Blue Origin a offert à son fils le siège vacant.

Blue Origin – fondée par Bezos en 2000 dans le Kent, Washington, près du siège d’Amazon à Seattle – n’a pas encore ouvert la vente de billets au public ni révélé le prix. Pour l’instant, il s’agit de réserver les enchérisseurs. Deux autres vols de passagers sont prévus d’ici la fin de l’année, a déclaré Bob Smith, PDG de Blue Origin.

La fusée et la capsule recyclées qui transportaient les passagers de mardi ont été utilisées lors des deux dernières démonstrations spatiales, selon des responsables de l’entreprise.

Virgin Galactic compte déjà plus de 600 réservations à 250 000 $ pièce. Fondée par Branson en 2004, la société a envoyé des équipages dans l’espace quatre fois et prévoit deux autres vols d’essai depuis le Nouveau-Mexique avant de lancer des clients l’année prochaine.

L’approche de Blue Origin était plus lente et plus délibérée. Après 15 vols d’essai inoccupés réussis dans l’espace depuis 2015, Bezos a finalement déclaré qu’il était temps d’embarquer des gens. La Federal Aviation Administration a accepté la semaine dernière, approuvant la licence spatiale commerciale.

Bezos, 57 ans, également propriétaire du Washington Post, a remporté le premier siège. Le suivant est allé à son frère de 50 ans, Mark Bezos, investisseur et pompier volontaire, puis à Funk et Daemen. Ils ont passé deux jours ensemble à l’entraînement.

L’historien de l’espace de l’Université de Chicago, Jordan Bimm, a déclaré que la composition des passagers était vraiment remarquable. Imaginez si le chef de la NASA décidait qu’il voulait lancer en 1961 à la place d’Alan Shepard sur le premier vol spatial américain, a-t-il déclaré dans un e-mail.

« Cela aurait été impensable ! » dit Bimm. “Cela montre à quel point l’idée de qui et à quoi est destiné l’espace a changé au cours des 60 dernières années.” Bezos a démissionné plus tôt ce mois-ci en tant que PDG d’Amazon et la semaine dernière, il a fait un don de 200 millions de dollars pour rénover le Musée national de l’air et de l’espace. La plupart des 28 millions de dollars US de la vente aux enchères ont été distribués à des groupes de défense de l’espace et d’éducation, le reste bénéficiant au Club pour l’avenir de Blue Origin, son propre effort d’éducation.

Moins de 600 personnes ont atteint le bord de l’espace ou au-delà. Jusqu’à mardi, le plus jeune était le cosmonaute soviétique de 25 ans Gherman Titov et le plus âgé à 77 ans était l’astronaute de Mercury devenu navetteur John Glenn.

Bezos et Branson veulent tous deux augmenter considérablement ces chiffres globaux, tout comme Elon Musk de SpaceX, qui saute de brefs sauts dans l’espace et envoie ses clients privés directement en orbite pour des dizaines de millions chacun, le premier vol étant prévu en septembre.

Malgré les apparences, Bezos et Branson insistent sur le fait qu’ils n’essayaient pas de se surpasser en s’attachant. Bezos a noté cette semaine qu’une seule personne peut prétendre être la première dans l’espace : le cosmonaute soviétique Youri Gagarine, qui est entré en orbite le 12 avril 1961.

“Ce n’est pas une compétition, il s’agit de construire une route vers l’espace afin que les générations futures puissent faire des choses incroyables dans l’espace”, a-t-il déclaré sur NBC’s Today.

Blue Origin travaille sur une énorme fusée, New Glenn, pour mettre des charges utiles et des personnes en orbite depuis Cap Canaveral, en Floride. La société souhaite également remettre des astronautes sur la lune avec son projet d’atterrisseur lunaire Blue Moon ; il remet en cause l’attribution du seul contrat de la NASA à SpaceX.

