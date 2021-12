Le Bezos Earth Fund accorde 443 millions de dollars de subventions, l’accent est mis sur la justice climatique, la sauvegarde et la restauration de la nature

Jeff Bezos, quatrième en partant de la gauche, et Lauren Sánchez, à côté de lui, ont assisté à la réunion COP26 des Nations Unies à Glasgow en novembre et ont rencontré des dirigeants de Colombie, d’Équateur, du Panama, du Costa Rica et de Bolivie. Le président et chef de la direction du Bezos Earth Fund, Andrew Steer, est également sur la photo, troisième à partir de la droite. (Photo via Instagram)

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé lundi 44 subventions totalisant 443 millions de dollars du Bezos Earth Fund. Les nouveaux engagements portent le montant total alloué à 1,39 milliard de dollars depuis le lancement de l’initiative en février 2020. L’ancien PDG d’Amazon s’est engagé à octroyer 10 milliards de dollars en une décennie.

Les récipiendaires comprennent des programmes axés sur la justice climatique et bénéficiant aux communautés mal desservies, les efforts de conservation et de restauration de la nature, et liant le travail aux objectifs climatiques.

Les bénéficiaires de subventions comprennent :

130 millions de dollars pour 19 organisations soutenant l’initiative US Justice40, un programme lié aux investissements fédéraux dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le transport en commun propre dans les communautés défavorisées. 261 millions de dollars investis principalement dans les efforts de conservation dans le bassin du Congo et les Andes tropicales. Le financement soutient l’initiative internationale 30 × 30, qui vise à protéger 30% des terres et des mers du monde d’ici 2030. 51 millions de dollars pour soutenir la restauration des environnements dégradés aux États-Unis et en Afrique, y compris la foresterie urbaine.

Bezos est le président de l’effort et sa petite amie Lauren Sánchez est la vice-présidente. Andrew Steer, l’ancien directeur du World Resources Institute, est le PDG et président du fonds. Tous les trois ont assisté aux discussions sur le climat de la COP26 des Nations Unies qui se sont récemment tenues à Glasgow, en Écosse.

« Les communautés défavorisées ont subi le plus gros des dommages environnementaux pendant trop longtemps et sont des acteurs clés dans la recherche des solutions nécessaires », a déclaré Sánchez dans un communiqué annonçant les subventions. « Avec chaque subvention que nous accordons, nous soutenons des institutions de premier plan travaillant avec les communautés pour faire avancer les efforts de justice climatique. »

Nous sommes heureux d’annoncer des subventions de 443 millions de dollars pour faire progresser la justice environnementale, conserver et restaurer la nature et améliorer la surveillance et la responsabilité. Ces 44 subventions permettront à certains des principaux agents de changement au monde d’agir rapidement sur les défis de cette décennie décisive. pic.twitter.com/9VrMTpBWkD – Bezos Earth Fund (@BezosEarthFund) 6 décembre 2021

Bezos avait précédemment annoncé qu’il affectait 3 milliards de dollars de son fonds à des efforts axés sur la nature, notamment la conservation, la restauration et la production alimentaire. Cette dernière annonce identifie des destinataires spécifiques et des chiffres en dollars.

Bezos et d’autres ont reconnu qu’une action urgente est nécessaire au cours de cette décennie pour éviter les pires effets du changement climatique.

En dehors du fonds, Bezos investit également dans une technologie qui aidera à décarboner la production d’électricité, les transports et d’autres secteurs industriels. Cela comprend la participation à la ronde de capital de risque de 130 millions de dollars récemment annoncée par General Fusion de Vancouver, en Colombie-Britannique, une entreprise qui développe la technologie de l’énergie de fusion. Bezos est également un investisseur dans Breakthrough Energy Ventures, dirigé par Bill Gates, qui soutient également les entreprises de technologie climatique.

Amazon, l’entreprise fondée par Bezos, investit également dans la technologie climatique et a assumé un rôle de leader dans l’espace climatique, s’engageant à devenir neutre en carbone d’ici 2040. Le géant de la technologie, cependant, voit toujours ses émissions de carbone augmenter.