Le Bezos Earth Fund annonce 200 millions de dollars de subventions et d’engagements climatiques

in

Le Partnership for Southern Equity, l’un des participants à l’accélérateur Justice40, fait partie des derniers bénéficiaires de subventions du Bezos Earth Fund. (Partenariat pour Southern Equity via Twitter)

Le Bezos Earth Fund a annoncé aujourd’hui 203,7 millions de dollars de subventions et d’engagements visant à faire progresser la justice climatique, à soutenir des projets de relance économique axés sur le climat et à stimuler l’innovation dans les voies de la décarbonisation.

Les engagements font partie d’une initiative de 10 milliards de dollars sur 10 ans soutenue par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos pour financer des scientifiques, des militants, des organisations non gouvernementales et d’autres acteurs qui peuvent relever les défis posés par le changement climatique.

“Ce financement n’est que la prochaine étape de l’engagement du Bezos Earth Fund à créer un changement catalytique au cours de cette décennie décisive”, a déclaré Andrew Steer, président-directeur général du Bezos Earth Fund, dans un communiqué de presse. «Avec chaque subvention, nous aidons les organisations à débloquer les progrès et à créer des voies vers un avenir plus durable.»

L’annonce d’aujourd’hui couvre 73,7 millions de dollars de dons immédiats à 12 organisations, ainsi qu’une promesse de 130 millions de dollars supplémentaires à verser d’ici la fin de 2021 aux organisations soutenant l’initiative climatique Justice40 de l’administration Biden. Justice40 vise à fournir au moins 40 % des avantages globaux des investissements fédéraux dans le climat dans l’énergie propre aux communautés défavorisées. Voici comment se répartissent les subventions :

Faire progresser la justice climatique :

Plaidoyer pour que l’action climatique stimule la reprise économique :

Faire progresser la décarbonation :

Des subventions supplémentaires iront au prix Earthshot (4,2 millions de dollars) et à la National Geographic Society et à la Campagne pour la nature (1,5 million de dollars). Les subventions et les promesses de dons annoncées aujourd’hui font suite à une première série de subventions de 791 millions de dollars à 16 organisations environnementales, accordée en novembre dernier.