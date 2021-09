Le Bezos Earth Fund promet 1 milliard de dollars pour conserver les terres et les mers dans des régions critiques du monde

Jeff Bezos en juin 2019. (Photo . / Alan Boyle)

Le Bezos Earth Fund a promis 1 milliard de dollars pour conserver et protéger les zones vulnérables du monde, en se concentrant initialement sur le bassin du Congo, les Andes tropicales et l’océan Pacifique tropical.

Les dirigeants du Bezos Earth Fund ont annoncé cet engagement lundi après-midi dans le cadre de l’engagement antérieur de 10 milliards de dollars du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, pour lutter contre le changement climatique et préserver les habitats naturels dans le monde. Les subventions privilégieront les groupes qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales et les peuples autochtones, selon les dirigeants du Bezos Earth Fund.

« Quand les gens rêvent du bon vieux temps et glorifient le passé, ils ont presque toujours tort. Selon la plupart des mesures, la vie est meilleure qu’elle ne l’était dans le passé. Les taux de pauvreté dans le monde sont plus bas, la mortalité infantile et l’espérance de vie sont meilleures et les taux d’éducation sont beaucoup plus élevés », a déclaré Bezos dans un communiqué, faisant écho à un sentiment souvent exprimé par ses collègues philanthropes de la région de Seattle, Bill Gates et Melinda French Gates.

Cependant, Bezos a qualifié le monde naturel d'”exception notable”, affirmant qu’il n’est “pas meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 500 ans, lorsque nous profitions de forêts intactes, de rivières propres et de l’air pur de l’ère préindustrielle”.

Il a ajouté : « Nous pouvons et devons inverser cette anomalie. En nous associant avec la bonne concentration et l’ingéniosité, nous pouvons profiter à la fois des avantages de nos vies modernes et d’un monde naturel florissant. J’espère que cet engagement inspirera d’autres à s’engager à protéger et à conserver la nature et à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Un travail aussi important a besoin de nombreux alliés.

Une annonce du Bezos Earth Fund comprenait des déclarations de soutien de dirigeants mondiaux, dont la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed ; le Premier ministre britannique Boris Johnson ; Iván Duque Márquez, président de la Colombie ; John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat.

Le financement de la conservation fait partie de ce que le Bezos Earth Fund appelle sa stratégie en trois volets pour la nature. Les prochaines parties se concentreront sur la restauration des paysages et la transformation du système alimentaire.

Un précédent cycle de financement de 791 millions de dollars est allé en grande partie à des organisations environnementales bien financées et bien établies, illustrant un défi de l’ampleur du Bezos Earth Fund : il existe peu d’organisations capables de gérer et de dépenser efficacement des fonds à ce niveau.

Un deuxième tour de 203,7 millions de dollars a été annoncé plus tôt ce mois-ci.

Bezos s’est engagé à allouer intégralement le fonds de 10 milliards de dollars d’ici 2030, date cible des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Mise à jour avec les détails du deuxième cycle de financement.