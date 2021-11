Le BF de la star de ‘RHOA’ Sheree Whitfield énervé contre Bravo, veut que les images soient nettoyées

Sheree WhitfieldLe petit ami de ne lui parle pas, mais il veut discuter avec les gens de Bravo … parce qu’il est énervé par ses apparitions passées dans l’émission de téléréalité de sa fille.

Le BF de la star de « Real Housewives of Atlanta », Tyrone Gilliams, a demandé à son équipe juridique de licencier un cessez et s’abstenir lettre au réseau de télévision … affirmant que l’émission utilisait son nom et son image sans sa permission.

Selon la menace légale, obtenue par TMZ, Tyrone dit qu’il n’a jamais donné le feu vert pour qu’il devienne un scénario récurrent de « RHOA » à l’époque. Même lorsqu’il n’était pas réellement devant la caméra, il était souvent discuté par les membres de la distribution, et il dit que le réseau a profité de lui sans autorisation.

Dans les documents, Tyrone menace de poursuites judiciaires si Bravo n’arrête pas d’utiliser son nom et son image STAT … et il va encore plus loin, exigeant que le réseau élimine toute trace de lui des images « RHOA » et des publications sur les réseaux sociaux, ainsi comme mettant un frein à tout marketing ou publicité le concernant.

Tyrone a été bouleversé ces derniers temps… comme nous vous l’avons dit pour la première fois, il est pas en termes parlants avec Sheree parce que le tournage de ‘RHOA’ l’a presque remis en prison en raison des plans de Sheree de tourner des scènes avec lui dans un restaurant. Cela aurait été un énorme problème car il est actuellement condamné à la détention à domicile.

Nous avons contacté l’avocat de Tyrone pour voir si NBC/Bravo a répondu à la lettre de cessation et d’abstention… jusqu’à présent, aucun mot en retour. Idem pour le réseau.