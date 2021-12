Le Bhoutan décerne sa plus haute distinction civile au Premier ministre Modi

Le Premier ministre bhoutanais Lotay Tshering a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était ravi d’entendre « Sa Majesté prononcer le nom Narendra Modi de Votre Excellence Modiji pour la plus haute décoration civile, Ngadag Pel gi Khorlo ».

Le Bhoutan a décerné vendredi sa plus haute distinction civile Ngadag Pel gi Khorlo au Premier ministre Narendra Modi à l’occasion de la fête nationale du pays. Le Premier ministre bhoutanais Lotay Tshering a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était ravi d’entendre « Sa Majesté prononcer le nom Narendra Modi de Votre Excellence Modiji pour la plus haute décoration civile, Ngadag Pel gi Khorlo ».

« HM a souligné toute l’amitié et le soutien inconditionnels que Modiji a témoignés au fil des ans et en particulier pendant la pandémie. « Beaucoup de mérite! Félicitations du peuple du Bhoutan. Dans toutes les interactions, considérez Votre Excellence comme un grand être humain spirituel. Dans l’attente de célébrer cet honneur en personne », a déclaré le bureau du Premier ministre du Bhoutan dans un communiqué sur Facebook. Il a souhaité à ses compatriotes le jour de la fête nationale du Bhoutan.

