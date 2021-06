Le biais anti-Trump a-t-il aveuglé la science aux preuves de la théorie des fuites de laboratoire COVID? 10z viral

Un nombre croissant de scientifiques signalent ce qui pourrait s’avérer être un scandale au sein de la communauté scientifique américaine : que de nombreux scientifiques se sont opposés l’année dernière à la théorie de l’origine des « fuites de laboratoire » du COVID-19 simplement parce que le président de l’époque, Donald Trump, en avait parlé favorablement. .

L’hypothèse de fuite de laboratoire postule que le virus SARS-Cov-2 pourrait s’être échappé d’un laboratoire chinois de coronavirus situé à quelques kilomètres seulement de la première épidémie connue de COVID-19. Le soupçon a été largement ignoré ou rejeté comme une théorie du complot par une grande partie de la presse et de la communauté scientifique au cours de l’année écoulée.

La théorie des fuites de laboratoire n’a gagné en crédibilité, y compris parmi les principaux politiciens, qu’au cours des derniers mois. Le mois dernier, une équipe internationale de près de vingt scientifiques a publié une lettre publique dans la revue Science indiquant que la théorie des fuites en laboratoire était une hypothèse « viable » et appelant à une enquête « transparente, objective, fondée sur les données ».

Ces dernières semaines, plusieurs experts et responsables de la santé publique ont suggéré qu’une partie de la réticence des scientifiques à demander des enquêtes sur l’hypothèse était peut-être due au fait que Trump était un partisan de la théorie au début de la pandémie l’année dernière.

Dans un rapport majeur sur la théorie des fuites de laboratoire dans Vanity Fair ce mois-ci, Miles Yu – un stratège chinois du Département d’État – a déclaré que la communauté scientifique internationale avait répondu par un « silence exaspérant » après l’approbation précoce de la théorie par Trump. « Quiconque oserait s’exprimer serait ostracisé », a-t-il affirmé.

L’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, Matthew Pottinger, a déclaré à Vanity Fair qu’une “réponse d’anticorps” similaire avait traversé le gouvernement américain lui-même, les fonctionnaires craignant que la théorie puisse être considérée comme une “posture nativiste destructrice”, comme le dit le magazine.

Au début de 2020, l’hypothèse de fuite de laboratoire “s’est mélangée avec certains des aspects les plus fous de Trump”, a déclaré à NPR J. Stephen Morrison, directeur du Global Health Policy Center au Center for Strategic and International Studies, le mois dernier. . « Et les scientifiques ont reculé contre cela et sont allés en faveur de la théorie selon laquelle COVID-19 était issu d’un processus naturel par rapport à une évasion de laboratoire. »

Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale, a déclaré le mois dernier au New York Times qu'”au début, il y avait beaucoup de pression contre la prise de parole, car elle était liée à des complots et aux partisans de Trump”.

Alina Chan, généticienne au MIT, a déclaré à NPR que l’approbation de la théorie par Trump avait entaché l’enquête scientifique sur la question. Chan elle-même a affirmé avoir été « comparée aux insurgés et à Qanon » pour en avoir parlé.

« Les valeurs préférées ont tendance à déterminer les faits perçus »

Malgré les perceptions répandues selon lesquelles la recherche scientifique est exempte de tout parti pris politique, les valeurs politiques et idéologiques s’infiltrent trop souvent dans la façon dont les scientifiques formulent les questions scientifiques, selon le professeur de sciences politiques de l’Université du Massachusetts, Morgan Marietta.

“Les réponses fournies par les méthodes scientifiques ne sont pas biaisées par l’idéologie politique, mais les questions posées par les praticiens scientifiques sont sûrement biaisées par l’idéologie politique”, a-t-il déclaré à Just the News. « Le rôle des valeurs dans les premières parties de la recherche scientifique – formuler les questions appropriées et importantes à poser – est profondément sous-estimé. »

La recherche de Marietta « indique que dans l’environnement contemporain de profonde polarisation politique, les valeurs préférées ont tendance à déterminer les faits perçus », a-t-il déclaré. « Un optimiste pourrait supposer que l’enseignement supérieur diminue ce lien, mais les preuves suggèrent le contraire. Les personnes très instruites sont simplement plus aptes à relier leurs valeurs à leurs perceptions. »

L’écrivain scientifique de longue date Nicholas Wade a écrit une plongée profonde dans la théorie des fuites de laboratoire pour le Bulletin of Atomic Scientists le mois dernier. “Les commentaires de Trump ont clairement polarisé le débat sur la question”, a-t-il convenu.

« La communauté universitaire actuelle penche certainement à gauche et pourrait bien avoir accepté l’argument erroné selon lequel tout ce que Trump a dit était faux », a-t-il déclaré.

“Il est difficile de dire pourquoi l’opinion des élites sur les fuites de laboratoire a changé si soudainement”, a poursuivi Wade. “La visite de l’OMS à Pékin en février a peut-être préparé le terrain car elle a clairement indiqué que les autorités chinoises n’avaient aucune preuve à offrir en faveur de l’émergence naturelle du virus.”

En février, une équipe d’enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé a été autorisée à mener une brève enquête en Chine sur l’origine du COVID-19. Ils n’auraient passé qu’une journée à l’Institut de virologie de Wuhan – le laboratoire au centre de la théorie – sous la supervision de scientifiques de laboratoire.

L’enquête a été critiquée pour des lacunes perçues, notamment le fait que l’un des membres de son équipe, le scientifique américain Peter Daszak, était l’un des principaux bailleurs de fonds des expériences sur les coronavirus du laboratoire de Wuhan dans les années qui ont précédé la pandémie.

L’inclusion de Daszak dans l’équipe a peut-être été la raison pour laquelle les experts dans la lettre ouverte de Science le mois dernier ont appelé à ce que toute enquête sur les fuites de laboratoire COVID-19 soit «gérée de manière responsable afin de minimiser l’impact des conflits d’intérêts».

Daszak a été l’un des organisateurs d’une lettre multiscientifique influente au début de 2020 qui a rejeté la théorie en plein essor des fuites de laboratoire comme un exemple des “rumeurs et désinformation” entourant les origines du virus. « Nous parlons d’une seule voix », écrivent les auteurs.