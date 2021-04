Le biais des médias n’a pas d’importance, la crédibilité a de l’importance ⋆ .

Des articles sur les préjugés des médias d’information ont été rédigés ad nauseum. Je ne vais pas dans cette voie. J’ai quelque chose de beaucoup plus important à discuter: la crédibilité médiatique. Les préjugés médiatiques sont inquiétants, mais non pertinents. Le professionnalisme et les normes sont au cœur de la crédibilité. Si les médias d’information sont crédibles et que leur reportage est honnête, les informations qu’ils véhiculent restent valables. Nous avons tous des préjugés, mais les normes et l’éthique protègent notre travail de ces préjugés. Par conséquent, je ne vais pas aborder ce sujet comme un biais droite contre gauche, ou comme un biais républicain contre démocrate. Cet article se concentrera sur la façon dont les médias ont perdu leur crédibilité, pourquoi c’est important et comment ils peuvent la récupérer.

À la fois par commission et par omission, les médias ont violé à plusieurs reprises leur code d’éthique et sacrifié toute crédibilité qu’ils avaient autrefois.

L’aspect le plus exaspérant de ce manque de professionnalisme a été la pure tromperie. Je ne parle pas d’erreurs honnêtes. Je parle de colportage intentionnel de contre-vérités.

Michael Brown n’avait pas les mains levées lorsqu’il a été abattu. Il a été abattu pour attraper l’arme d’un policier. Pourtant, les médias d’information ont initialement rapporté le contraire et ont rarement contesté le mythe «mains en l’air, ne tirez pas». George Zimmerman n’était pas un raciste blanc qui a tué un jeune innocent. C’était un homme hispanique qui avait encadré des enfants appartenant à des minorités et tué un voyou qui tentait de le battre à mort. Nicholas Sandmann n’a pas harcelé un amérindien, l’amérindien l’a harcelé. Plutôt que de retirer cette fausse histoire, les médias ont choisi de conclure des accords avec Sandmann pour ses poursuites en diffamation. Donald Trump n’est pas de connivence avec la Russie. L’enquête Mueller l’a débarrassé de toute collusion. Pourtant, le New York Times et le Washington Post ont accepté les prix Pulitzer pour avoir rapporté le contraire.

Je pourrais continuer pendant des pages. Les organes de presse ne peuvent plus s’attendre à ce que nous acceptions leur reportage pour argent comptant, car ils ont été manifestement et sans excuse bien trop souvent malhonnêtes.

Les médias se sont rendus coupables de «filature» (déformation des faits), pour faire passer les informations autrement que ce qu’elles sont.

L’administration Obama n’était pas exempte de scandales. Son administration a armé les agences gouvernementales contre des rivaux politiques, a fourni des armes aux cartels de la drogue (opération Fast and Furious) et a menti sur son rôle en laissant un ambassadeur américain mourir aux mains de terroristes. Le fait de ne pas rendre compte des scandales ne signifie pas que les scandales ne se sont pas produits. Les manifestations de l’été dernier n’étaient pas pour la plupart pacifiques. Les manifestants ont tué ou blessé de nombreuses personnes et nous avons vu les bâtiments brûler tandis que les journalistes qualifiaient cela de manifestations essentiellement pacifiques. La fraude électorale n’a pas été démystifiée. Les allégations ne peuvent être démystifiées que par la divulgation publique des preuves et un débat ouvert sur leurs implications. Tant que les vues alternatives sont censurées, il ne peut y avoir de démystification.

Les organes de presse ont présenté des «preuves» qui s’avèrent ne pas être telles que présentées.

Des sources anonymes ont promis des bombes de collusion russes, qui ne se sont jamais matérialisées, et ont fourni des informations selon lesquelles le président Trump manquait de respect à nos militaires, ce qui s’est avéré être faux. Même les soi-disant données scientifiques ne peuvent pas faire confiance. Tous les soirs, des émissions d’information rapportaient à bout de souffle sur les cas et les décès de COVID-19. Depuis, nous avons appris que les résultats des tests positifs ne sont pas les mêmes que les cas de COVID-19 (tous les tests positifs ne tombent pas malades). Même les données sur la mortalité du COVID-19 étaient grossièrement exagérées. Il y avait même des cas de décès accidentels et par suicide inclus dans les statistiques de mortalité COVID-19. À quel point les données COVID-19 étaient-elles mauvaises? Nous ne savons pas, et c’est le problème.

En raison du non-respect prouvé de toute norme éthique ou journalistique, les médias ont perdu leur crédibilité. Le public américain doit désormais regarder les informations d’un œil jaunâtre. Est-ce qu’on nous donne une histoire honnête ou on nous nourrit d’un «récit»? L’histoire suggère que la réponse la plus probable est «narrative». Malheureusement, cela a un impact réel et négatif sur notre société.

Nous avons besoin de médias d’information professionnels et fiables, car ils sont notre principale fenêtre sur notre gouvernement. Il est du devoir des médias de fournir des freins et contrepoids à notre système politique. En tant que tel, lorsque les médias ont perdu leur crédibilité, notre leadership politique en a aussi. Comment évaluer l’honnêteté d’un politicien, alors que l’organisation chargée de «le garder honnête» ne l’est pas?

Les médias affirment que nous pouvons leur faire confiance. Non, nous ne pouvons pas. Les journalistes ont sacrifié leur crédibilité au profit du récit. Les médias postulent que quelques «pommes pourries» ne ruinent pas toute la profession. Oui, ils le font. En ne prenant pas de mesures correctives significatives (rétractations, licenciements d’employés, etc.), les organes de presse ont entaché l’ensemble de la profession. Les médias rationalisent que leur crédibilité ne devrait pas avoir d’importance, car ils ont des preuves tangibles. Cependant, en censurant les opinions opposées, les médias ont empêché la vérification des preuves. C’est donc peu fiable.

Alors, quelles en sont les implications pour le grand public? Nous ne le croyons plus quand on nous dit que nous devons sacrifier les libertés pour lutter contre une pandémie – maintenant ou à l’avenir. Nous ne pensons pas que la terre sera endommagée si nous continuons à émettre du carbone. Nous ne pensons pas que la police soit systématiquement raciste. Joe Biden n’a pas l’autorité morale pour nous gouverner car nous ne savons pas s’il a été dûment élu. Comment les initiatives législatives et exécutives peuvent-elles se dérouler avec le soutien du public, alors que le public n’a plus confiance en notre leadership? Êtes-vous en train de nous demander de soutenir une initiative critique ou simplement de nous nourrir d’un «récit»? Comment savoir de quoi il s’agit? Lorsque le reportage objectif se transforme en propagande, nous nous méfions de l’information et du message. Les dommages causés à une société qui fonctionne sont bien réels.

Ce triste état de choses peut-il être corrigé? Oui, mais seulement après que les agences de presse réalisent que leur crédibilité est plus importante que le récit.

Brûlez des sources peu fiables. Si une source anonyme fournit des «preuves» qui s’avèrent fausses, exposez-les. Les médias ne doivent pas l’anonymat à quiconque fournirait des informations fausses ou trompeuses. Divulguez leur identité et laissez-les en subir les conséquences. Ne pas le faire, expose les médias comme supportant les fausses informations.

Rétractez les mensonges avec la même voracité que celle présentée à l’origine. Une fausse histoire en première page doit être corrigée par une rétractation en première page. Si un invité à l’antenne présente de fausses informations pendant la programmation aux heures de grande écoute, le même invité devrait être tenu d’émettre une rétractation pendant les heures de grande écoute.

Mettez fin aux journalistes malhonnêtes. Tout comme dans toute autre profession, les personnes qui ne maîtrisent pas leur emploi doivent être licenciées. L’honnêteté est une exigence fondamentale du journalisme. Les pommes pourries gâcheront le lot à moins que les pommes pourries ne soient enlevées.

Condamnez la censure. Les agences de presse doivent accueillir et adopter des points de vue opposés à la fois au sein de leurs propres organisations et dans l’ensemble du secteur des médias. Soutenir des points de vue opposés et s’engager dans un débat ouvert est la meilleure façon de vérifier les informations. Les organisations qui soutiennent la censure admettent effectivement que leurs reportages ne peuvent résister à l’examen du public. Les tentatives de censure d’opinions opposées (par des organisations d’information ou de médias sociaux) doivent faire l’objet d’une condamnation universelle.

