Le biais qui propulse Shiba Inu et Dogecoin

Les commerçants de détail testent l’expérience de l’achat, de la détention et de la vente d’une petite quantité de crypto-monnaie sur de nouvelles plateformes en passant différents types d’ordres et en voyant comment ils sont exécutés – ou non. Bien que détenir 100 $ de bitcoin puisse être acheté de la même manière, sinon plus facilement, que 100 $ de dogecoin ou de shiba inu, cela peut prendre un peu de temps aux débutants pour comprendre ce concept. De plus, leur expérience avec les fluctuations sauvages des pièces meme les préparera pour les cryptos majeurs volatils, bien que relativement «plus sûrs», comme le bitcoin ou l’éther.

