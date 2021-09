Le Big Belt Championship aura lieu le 1er octobre à Mesquite

Dallas, Texas – Jeudi après-midi, l’affiche qui compose la deuxième date du tournoi “The Big Belt Championship” a été présentée aux médias, qui est présentée par le promoteur The Boxing Showcase avec l’aval du World Boxing Council (WBC).

Les installations du Barra Brava Sports Bar à Dallas, Texas, étaient le cadre parfait pour l’annonce de la soirée qui aura lieu le 1er octobre au Mesquite Rodeo à 20h00 et où les billets sont déjà en vente sur https : //buyers2b.com/2nd-stage-mesquite-rodeo/.

Dans ce qui sera le concours stellaire du programme, dans un combat hors tournoi, convenu de 6 rounds à 160 livres, l’Américain Mark « Güero » Vázquez sera mis à l’épreuve par l’expérimenté Mexicain Ulises « Xochimilca » Jiménez.

Mark a commenté son tour au micro : « Je me sens très bien. Nous travaillons depuis longtemps et nous apprenons beaucoup de choses dans le gymnase. Ces derniers jours, nous allons faire les derniers ajustements et nous assurer que nous sommes prêts. J’ai vu des vidéos de mon rival et je sais que le jab va beaucoup m’aider pour mes combinaisons ».

Dans un combat de 4 rounds au sein du tournoi dans la division des 147 livres, Jake “Snake” Ysasi affrontera Jokorean Swanson et à son tour il a déclaré: “Je me sens très bien et prêt pour le combat, la seule chose qui manque c’est perdre quelques kilos, mais ma préparation a été très forte avec des sparrings en salle”

Dans un autre duel intéressant dans le tournoi à 118 livres, Fernando « Kid » Vázquez fera ses débuts sur le terrain payant : « Je me sens très bien mentalement et physiquement. C’est la même routine depuis que j’ai commencé à boxer en courant 8 miles le matin, en faisant du fitness en milieu de journée et en boxant l’après-midi. La plupart de mes combats étaient avec des boxeurs professionnels. »



Autres combats

Dans les disputes au sein du tournoi et 4 tours, le Texan Dominique « Dynamite » Griffin (4-0-1, 2 KO) entrera en collision avec le Mexicain Moisés Sixto Gómez (2-0-1, 2 KO) en 118 livres ; Keven “Baby Boy” Soto (1-0) contre Orlando Collins (0-4) à 140 livres; Refugio « Cuco » Montellano (2-0, 1 KO) contre Casey Dinard Foster (début Pro); Joshua Bryan Reyes (1-0) contre Juan Tadeo Garcia (début professionnel) à 126 livres.

Dans les combats hors tournoi, il y aura les débuts de l’espoir hondurien Merin “Catracho de Oro” Salazar, qui échangera des coups avec son compatriote Jorge Luis Munguía à 160 livres à 4 tours.

Alors qu’à 135 livres au 4 tours, les Texans Omar Urieta (0-1) et Czyz Harrison (0-1) ouvriront les hostilités.