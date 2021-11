Le Big Green DAO de Kimbal Musk est un grand pas pour le Web 3

Dans la foulée d’une expérience de 40 millions de dollars qui a attiré l’attention des médias grand public, les organisations autonomes décentralisées (DAO) franchissent une nouvelle étape dans la conscience de masse aujourd’hui alors que Kimbal Musk – le milliardaire membre du conseil d’administration de Tesla et frère de son collègue entrepreneur Elon Musk – annonce l’ouverture de demandes d’adhésion à Big Green DAO, une organisation caritative Web 3 axée sur la justice alimentaire.

Dans une interview avec CoinDesk, Musk a déclaré que l’un des objectifs de l’organisation caritative est de remanier l’industrie de la philanthropie avec l’utilisation d’outils basés sur la blockchain – un secteur qui, selon lui, est en proie à des inefficacités.

Big Green est également lancé à un moment où les DAO semblent prêts à suivre les jetons non fongibles (NFT) en tant que prochain acronyme basé sur la technologie blockchain à entrer dans la conversation publique. L’intérêt des moteurs de recherche pour les organisations, des collectifs d’investissement en ligne nominalement sans leader qui sont appelés en plaisantant « conversations de groupe avec un compte bancaire », est à son plus haut depuis plusieurs années après les cabrioles de ConstitutionDAO, un collectif de 17 000 donateurs qui ont collecté des millions pour acheter un produit rare. impression de la Constitution des États-Unis d’Amérique.

Lire la suite: Après avoir été déjoué par un milliardaire, ConstitutionDAO fait face à des questions persistantes

À la lumière de l’examen soudain, l’expérience de Musk est une étape audacieuse d’une personnalité publique risquant sa réputation personnelle et professionnelle à adopter une technologie souvent méprisée, et une validation pour les nombreux développeurs et constructeurs qui ont avancé l’outillage DAO ces dernières années.

Premiers pas

L’aventure de Musk dans la blockchain a commencé sérieusement « il y a un an », sous l’impulsion d’autres milliardaires – y compris son frère, qui a récemment et peut-être à tort été couronné homme le plus riche du monde – s’impliquant dans Bitcoin.

« Il y a eu l’investissement bruyant de Michael Saylor, suivi de la décision de mon frère de participer à Tesla, et je suis membre du conseil d’administration de Tesla – tout comme un membre responsable du conseil d’administration, j’ai dû y consacrer plus de temps », a-t-il déclaré. dans une interview.

Rapidement, il a déterminé que la crypto peut être divisée en deux camps : ce qu’il appelle les « spéculateurs » et « les religieux ».

« Les religieux sont géniaux », a-t-il déclaré à CoinDesk. « Ils croient totalement que cela décentralisera le monde, changera la gouvernance, ramènera le pouvoir aux masses. C’est une belle conversation lorsque vous êtes connecté à quelqu’un de religieux à ce sujet.

Néanmoins, le bruit spéculatif – ce que l’universitaire du DAO Paul Dylan-Ennis appelle « le fossé des ordures » – l’a presque dissuadé du secteur. Musk a souligné qu’il n’aimait même pas investir son argent en bourse, et que seuls les vrais croyants « le faisaient creuser ».

« Quand quelqu’un est religieux à propos de quelque chose, j’ai besoin de savoir pourquoi. Il existe de mauvaises religions, mais pour la plupart, il y a généralement quelque chose en dessous qui lie les gens ensemble », a-t-il déclaré.

Selon Musk, ce qui lie les gens entre eux dans le Web 3, c’est principalement la création de la communauté.

« C’est une communauté comme je ne l’ai jamais vue auparavant. Je suis un restaurateur dans ma vie non technologique, et j’aime que cela rassemble les gens, donc cela m’a gardé intéressé. Et le fait qu’il décentralise le pouvoir, ça m’intéresse. J’ai toujours eu un manque de respect sain pour les autorités », a-t-il déclaré.

Influence cryptographique

Une fois que Musk a décidé de créer sa propre communauté Web 3, il a cherché à s’entourer de conseillers issus à la fois de la cryptosphère et de la finance traditionnelle.

Alors que les premières conversations avec des crypto-natifs (y compris des membres de la communauté des jetons non fongibles (NFT) du Bored Ape Yacht Club, dont il parle avec émotion) l’ont orienté vers des projets qui créeraient des actifs spéculatifs – en utilisant une baisse de NFT pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives , par exemple – l’objectif initial de Musk pour son entreprise Big Green DAO est la philanthropie pure.

Son bras droit dans l’effort est Matthew Markman, un Ph.D. candidat et « facilitateur DAO » pour la communauté de jeu métaverse Decentraland, ainsi que chef de projet et modérateur de communauté pour deux autres projets – l’un des nombreux mathématiciens prolifiques et assidus du Web 3.

Markman et Musk étaient connectés via un ami commun, Bear Kittay, un investisseur Web 3 et ancien porte-parole de Burning Man. À partir de là, le réseau de conseillers en cryptographie du projet s’est agrandi pour inclure le fondateur de Synthetix, Kain Warwick, le spécialiste du capital-risque Vinny Lingham, Priyanka Desai, collaborateur fréquent de DAO et Mike Kriak, directeur de ConsenSys, entre autres.

Musk rapporte être « submergé » par « l’énergie positive » qu’il a reçue de la communauté crypto.

« Ce n’est pas normal pour moi d’avoir un accueil aussi chaleureux. Le nombre de personnes qui passeraient 20 heures sur un livre blanc, juste pour que ma réputation ne soit pas blessée – c’est ma réputation ! Je pensais que c’était très cool », a-t-il déclaré.

Architecture

Jusqu’à présent, la réponse du public à Big Green DAO, dont le livre blanc a été publié la semaine dernière, a été extrêmement positive.

«Au cours des derniers jours, lorsque nous l’avons publié, nous nous attendions à ce que les trolls deviennent fous. Je ne pense pas que nous ayons un seul troll sur Twitter. Pour moi, je m’implique dans beaucoup de choses – des choses cool et positives pour le monde – et vous avez toujours des trolls. Pas un », rayonna Musk.

Selon Markman, l’architecture du DAO est le produit d’importantes recherches et s’appuie en grande partie sur des modèles préexistants.

« Je me suis beaucoup inspiré de Decentraland DAO, je regardais Uniswap, je regardais Olympus DAO, je regardais juste chaque DAO que je pouvais rencontrer, leurs processus de vote et leurs structures, pour déterminer ce qui fonctionnerait le mieux pour nous », a déclaré Markman.

Le DAO s’appuie sur un système à plusieurs niveaux comprenant un comité exécutif et une communauté de vote plus large.

Sur les conseils de Cathie Wood, conseillère de projet et PDG d’Ark Invest, le DAO a pris des mesures pour s’assurer qu’il pourrait rester enregistré en tant qu’organisation caritative 501(c)(3). Cela signifie que le DAO relève de la charte d’une entité juridique, qui oblige le groupe à se concentrer sur la justice alimentaire, et le comité exécutif peut voter contre des propositions fallacieuses pour assurer la conformité.

En ce qui concerne le vote sur la distribution des subventions, cependant, le pouvoir est largement entre les mains des membres de DAO, et Markman vise à expérimenter le vote par classement (ce qui implique de bricoler les fonctionnalités de base de la plate-forme de vote DAO Snapshot avec une interface utilisateur maison).

Lire la suite: Les laboratoires d’instantanés populaires de la plate-forme de vote DAO lèvent 4 millions de dollars

« L’objectif était de créer un DAO qui aurait un processus flexible et agile que nous ne pouvons pas avoir dans nos systèmes de vote matériels. Il est difficile de dire, changer la façon dont nous votons sur une question dans notre vote quotidien, où dans un DAO, nous pouvons programmer différentes manières de voter pour différents systèmes », a déclaré Markman.

L’un des plus grands défis que Markman anticipe sera d’initier les travailleurs de la justice alimentaire aux principes du Web 3.

« Nous allons avoir plus de surprises que vous n’en voyez dans beaucoup de DAO, car nous n’avons pas de contexte social. Nous amenons beaucoup de gens qui sont répartis dans un espace différent, et ils ne sont pas habitués à s’organiser en ligne. Nous devons développer les structures sociales tout comme nous développons les structures sociales et de gouvernance », a-t-il déclaré.

Cependant, le but ultime du projet est de permettre aux travailleurs de première ligne de la justice alimentaire de choisir non seulement qui obtient l’argent, mais aussi qui obtient le pouvoir dans l’organisation.

Musk a déclaré : « Le principal attrait d’un DAO est une thèse : si nous mettons l’autorité d’octroi de subventions entre les mains des premières lignes, cela aura-t-il un impact plus important que de garder la prise de décision centralisée ? »

Théories testées

Pour les crypto-natifs, la thèse de Musk s’est déjà largement avérée vraie.

En 2019, MolochDAO – un DAO conçu pour collecter et distribuer des fonds auprès des contributeurs de l’écosystème pour l’infrastructure Ethereum – a suscité un regain d’intérêt pour l’espace d’outillage et de conception à la suite de l’effondrement de The DAO, une expérience d’investissement coopératif en 2016.

MolochDAO a depuis été à plusieurs reprises fourchu, menant à des organisations prospères telles que MetaCartel et The LAO, et finalement stimulant une renaissance DAO qui s’est poursuivie en 2021.

Plus récemment, le Gitcoin DAO a distribué avec succès plus de 40 millions de dollars de subventions pour les infrastructures de biens publics sur la base du vote communautaire.

Les premiers pionniers de DAO, tels que Ameen Soleimani de MolochDAO, affirment que l’infrastructure DAO est idéale pour les organisations caritatives en raison de la transparence du vote et de l’utilisation des fonds, du manque de frais généraux opérationnels et de la capacité des groupes à atteindre et à agir rapidement par consensus.

Lire la suite: Les DAO peuvent être l’avenir du travail, mais ne pariez pas sur le fait qu’ils seront la prochaine grande classe d’actifs

Cette transparence et ce financement direct sont exactement les qualités que Big Green DAO cherche à apporter à la philanthropie du monde réel.

«La majorité des fonds de la philanthropie finissent par être dépensés en donnant et en acceptant de l’argent. Il y a tellement de gaspillage excessif à payer pour les procédures et la bureaucratie », a déclaré Markman.

Empathie sans ego

En fin de compte, Musk espère que Big Green DAO pourra remanier la structure de la philanthropie dans le monde réel – un secteur qui représente 800 milliards de dollars de dons annuels que lui et Markman considèrent comme mûrs pour la perturbation.

« Je suis allé à la Fondation Gates à Seattle – c’est comme les Nations Unies. C’est le plus grand bâtiment de la ville. Il y a des milliers de personnes qui y travaillent. Je pense qu’ils ont de bonnes intentions, mais ils dépensent une fortune pour leurs frais généraux et il n’y a pas beaucoup de transparence », a déclaré Musk.

Musk a noté que « c’est l’argent de Bill, alors peu importe » et qu’il ne veut pas critiquer le travail caritatif des autres, mais les DAO offrent un modèle alternatif plus léger.

« Pourquoi avons-nous besoin d’un bureau ? Nous sommes tellement décentralisés que nous ne pouvions pas en remplir un », a-t-il déclaré.

Markman a également visé le « gonflement de l’ego » qui accompagne les gros budgets et les grands noms. Non seulement nous pouvons « nous pouvons éliminer un grand nombre d’intermédiaires », mais les organisations caritatives basées sur DAO peuvent également décentraliser l’ombre d’un fondateur de mégadonateur.

« L’idée dans les années 2000 était une start-up allégée, et ce que nous faisons ici, c’est essayer de créer une organisation allégée », a déclaré Markman.

‘Ça va marcher’

Les efforts initiaux de Big Green DAO devraient durer un an et distribuer plus d’un million de dollars de fonds. Après ce point, Musk et son équipe prendront une pause et évalueront dans quelle mesure la structure DAOO a permis à l’organisation d’atteindre ses objectifs.

« Nous nous sommes donné la possibilité de dire: » Cette expérience n’a pas fonctionné « , mais nous sommes très optimistes que cela fonctionnera », a-t-il déclaré. « Pour être clair, il s’agit d’une expérience. Si cela ne fonctionne pas, nous retournerons à la planche à dessin et l’essayerons d’une autre manière.

Il a noté qu’il était déterminé à voir sa thèse se dérouler et que si le DAO échouait pour une raison quelconque, l’équipe continuerait à bricoler la mécanique plutôt que d’abandonner les outils.

Selon Markman, c’est un moment de sortie pour les DAO et la communauté DAO, qui ouvre la voie à des projets comme Big Green depuis des années :

«Nous avons beaucoup de gens crypto-natifs, et nous avons beaucoup de gens qui n’ont jamais touché un portefeuille, n’ont jamais envisagé d’être ici, étaient terrifiés par cet espace – et nous rassemblons ces communautés. C’est une étape importante dans l’augmentation de l’adoption et de l’adaptation de ces technologies, systèmes et structures sociales que nous gardons dans notre petite chambre d’écho depuis un certain temps.