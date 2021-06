Le “Big Six” de la Premier League a été condamné à une amende de 22 millions de livres sterling pour avoir comploté la Super League européenne

in

Simon Jordan a averti qu’il y aurait de futures tentatives d’échappée après que les clubs de Premier League qui se sont inscrits pour la Super League européenne aient été condamnés à une amende combinée de 22 millions de livres sterling.

Un accord financier a été conclu entre les six clubs rebelles anglais de Super League et la Premier League concernant le projet qui a débuté en avril.

La Super League européenne a été de courte durée… pour le moins

Les clubs ont indiqué leur intention de rester en Premier League, mais leur implication dans la Super League aurait eu un effet compétitif et commercial extrêmement négatif sur l’élite anglaise.

On s’attend à ce que l’argent aille au football de base et non aux 14 clubs de haut niveau qui n’étaient pas membres fondateurs de la Super League.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont également été informés qu’ils seraient frappés d’amendes individuelles de 25 millions de livres sterling et d’une déduction de 30 points s’ils acceptaient de rejoindre une ligue séparatiste à l’avenir.

Un communiqué de la Premier League mercredi après-midi disait: “Les six clubs impliqués dans les propositions de formation d’une Super League européenne ont reconnu aujourd’hui une fois de plus que leurs actions étaient une erreur et ont reconfirmé leur engagement envers la Premier League et l’avenir du football anglais. .

« Ils se sont excusés de tout cœur auprès de leurs fans, de leurs collègues clubs, de la Premier League et de la FA.

«En signe de bonne volonté, les clubs ont collectivement accepté de verser une contribution de 22 millions de livres sterling qui ira au bien du jeu, y compris de nouveaux investissements dans le soutien aux fans, au football de base et aux programmes communautaires.

« De plus, les clubs ont accepté de soutenir les changements de règles afin que toute action similaire à l’avenir entraîne une déduction de 30 points. Chacun des six clubs, dans ce cas, serait également passible d’une amende supplémentaire de 25 millions de livres sterling.

« La Premier League et la FA ont travaillé en étroite collaboration tout au long de ce processus et cet accord met fin aux deux enquêtes sur la question. »

parlerSPORT

Simon Jordan était généralement en bonne forme mercredi

La Premier League a précédemment mené une enquête sur les circonstances entourant la fondation de la Super League, et son directeur général, Richard Masters, a déclaré le mois dernier que l’enquête serait menée “de manière efficace, juste et appropriée”.

Elle revoit sa réglementation et rédige une nouvelle charte des propriétaires pour éviter que cela ne se reproduise.

Mais aux yeux de Jordan, une répétition est inévitable, malgré des sanctions très strictes et sévères pour tous les clubs qui tentent de répéter leurs efforts d’échappée.

« Bien sûr, cela va se reproduire. Il n’y a rien de mal à cela en dehors de la méritocratie sportive. Il s’agit de générer des revenus », a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace.

« Les salaires des joueurs ne baissent pas et si vous ne pouvez pas baisser les salaires dans ce climat, vous ne les ferez jamais.

« Il s’agit de générer des revenus et de les rendre équitables… la Premier League est tout aussi moche parce qu’elle ne se distribue pas correctement, n’est-ce pas ?

“En fin de compte, 91% de l’argent du football anglais va à 20 clubs… comment est-ce juste?”

Alors, Jordan pensait-il que l’amende de 22 millions de livres sterling était une punition justifiée compte tenu de tout ?

.

Les maîtres ont assuré qu’une enquête serait menée «de manière efficace, juste et appropriée»

Il a ajouté : « Oui, c’est conforme à ce que l’UEFA a fait. Il y a plus de mesures interdites qui seront prises s’ils essaient de faire quelque chose de similaire par la conséquence de sanctions plus punitives.

«Regardez, les 22 millions de livres sterling peuvent compenser ce que la Premier League ne paie pas à la base, car elle ne paie pas cinq pour cent à la base.

“Comme tant de choses, nous devons examiner la raison pour laquelle ces choses se sont produites plutôt que simplement comment elles se sont produites, à savoir la Super League européenne.

« Sous-tendent des choses comme le football, l’argent, les salaires des joueurs, la nécessité de générer plus d’argent. Le côté laid, comme le manque de médiocrité et ce genre de choses.

« Ce qui m’inquiète, c’est que certaines organisations comme l’UEFA et la FIFA deviendront soudainement très protectrices en termes de culture et commenceront à changer des choses qui n’ont pas besoin de changer.

« J’avais peur que cela se produise et cela commence à se produire dans certaines régions. Mais nous ne pouvons pas faire de sport sans médiocrité, mais nous devons regarder les symptômes derrière la maladie.

« Les finances du football sont brisées et elles empirent. Nous sommes assis ici à battre des gencives à propos de transferts de 150 millions de livres sterling et de 500 000 livres sterling de joueurs par semaine. Nous sommes au milieu d’une situation avec le football où il n’a jamais été aussi remis en cause financièrement qu’aujourd’hui.

« C’est ce que c’est… 3,5 millions de livres sterling par club… c’est vraiment douloureux pour eux, n’est-ce pas ? Ils ne veulent pas vraiment payer cela s’ils n’avaient pas à le faire à la fin de la journée.

« Qu’ont-ils vraiment fait ? Ils ont commencé à se battre et ils ne sont même pas descendus du tabouret. C’était risible.

.

Les fans se sont mobilisés et ont vaincu les plans de la Super League européenne en moins de 48 heures – mais Jordan ne pense pas que ce soit la fin de l’affaire

Il a poursuivi: «D’une part, vous discutez de la médiocrité sportive et d’autre part, vous parlez de compromettre la médiocrité sportive pour la saison à venir.

« Si vous aviez pris des points cette saison, quelle différence cela aurait-il vraiment fait pour les équipes ? Cela aurait fait une différence financière pour les équipes car s’ils les laissaient tomber à une place, ils auraient reçu

«Vous commencez la saison suivante avec une déduction de points, puis c’est un argument d’intégrité compris. Tout est une question d’argent, il n’est donc pas surprenant que la conséquence ait été l’argent.

« Le quantum ? C’est le salaire d’un joueur. Le joueur moyen de la Premier League gagne 70 000 £ par semaine… il y a donc le salaire d’un joueur qui a dû être abandonné en fin de compte.

« Qu’est-ce qu’une déduction de points apporte vraiment ? Ce que vous vouliez faire, c’était découvrir les raisons pour lesquelles ces clubs l’ont fait et une grande partie est repoussée.

«C’est un peu risible parce que si vous allez faire quelque chose, allez fort ou rentrez chez vous. Ils sont sortis avec un pet.

Jordan s’attend à ce que les “Big Six” essaient à nouveau une ligue échappée à un moment donné

Une enquête de la Football Association sur la question est en cours, alors qu’il est entendu qu’elle travaille avec le gouvernement sur le renforcement des pouvoirs des organisations sportives par rapport aux lois britanniques sur la concurrence, après que des sources de haut niveau de la FA ont admis qu’il était « 50-50 » si tenter de bloquer l’échappée aurait réussi en l’état.

L’accord de paix de la Premier League fait suite à un accord similaire conclu entre neuf des 12 clubs originaux de Super League et l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

Il a annoncé une « déclaration d’engagement des clubs » le 7 mai, liant effectivement les clubs aux compétitions nationales et internationales existantes sous peine de sanctions financières sévères si une future échappée était tentée.

Les clubs ont accepté de verser une contribution de bonne volonté combinée de 15 millions d’euros (environ 13 millions de livres sterling) au profit du football pour enfants et du football de base, ainsi que la retenue de cinq pour cent des revenus des compétitions de l’UEFA qui leur sont dus pour une saison, à redistribuer entre autres. clubs.

La famille Glazer et Fenway Sports Group ont accepté de couvrir ces coûts liés respectivement à Manchester United et Liverpool.

Il est entendu que le FSG couvrira également la part de Liverpool dans le règlement de la Premier League, qui s’élève à 3,7 millions de livres sterling, et que les Glazers respecteront l’engagement pris par Joel Glazer lors du forum des fans de la semaine dernière pour couvrir la part de United.

Les neuf clubs s’exposent à des amendes de 100 millions d’euros (87 millions de livres sterling) chacun de l’UEFA en cas de future tentative d’évasion, a déclaré l’instance dirigeante européenne le mois dernier.

Les trois clubs qui n’ont toujours pas renoncé à la Super League – le Real Madrid, Barcelone et la Juventus – ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire ouverte contre eux par l’UEFA, des informations suggérant qu’une interdiction de la Ligue des champions est possible.

Ces clubs ont cependant monté des mesures juridiques pour leur défense, affirmant que l’UEFA avait enfreint le droit de la concurrence de l’Union européenne en tentant de bloquer la ligue et en menaçant de les sanctionner.

Malcolm Clarke, président de la Football Supporters’ Association, a déclaré: “Quelle que soit la sanction décidée par le processus interne de la Premier League, cela ne peut garantir que les clubs n’essaieront pas de nouveau dans les décennies à venir.

“L’héritage de la Super League européenne devrait être une restructuration totale du jeu – un régulateur indépendant, un véritable pouvoir pour les fans et une redistribution des richesses.”

Jordan a clairement exprimé ses sentiments envers l’UEFA et la FIFA dans le passé et a réitéré ses opinions audacieuses et franches dans un coup de départ lors de l’émission White & Jordan de mercredi.

“L’UEFA est une organisation honteuse et les gens l’oublient”, a expliqué Jordan. “Il y a beaucoup de problèmes avec l’UEFA et la façon dont ils dirigent le jeu et la FIFA également.

« Il y a beaucoup de corruption… le jeu en regorge. Alors quand ils s’assoient là et vont “regardez ces 12 gars là-bas… ce sont les mauvais clubs” comme Tony Montana dans Scarface.

“Il y a beaucoup de méchants dans le football et il y a beaucoup de gens qui doivent être amenés à réserver.”