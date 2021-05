Le “Big Three” a été ressenti lors de la première victoire des Nets en séries éliminatoires

23/05/2021 à 10h50 CEST

Bien que la classe des «Big Three» se soit fait attendre, leur proéminence a permis aux Brooklyn Nets de battre les Boston Celtics 104-93 ce samedi lors du premier match de la série du premier tour des éliminatoires de la Conférence Est.

Bien qu’ils n’aient pas eu le départ le plus brillant, au contraire ils ont donné une mauvaise image, petit à petit ils trouvaient le rythme du jeu et de l’attaquant. Kevin Durant il a terminé avec un double-double de 32 points et 12 rebonds qui l’ont mis devant l’attaque gagnante des Nets.

La base Kyrie Irving a été accusé d’avoir marqué 29 autres points et le gardien James Harden a flirté avec un triple-double après avoir marqué 21 points, neuf rebonds et huit passes décisives, dans ce qui n’était que la neuvième apparition des trois avec les Nets.

Tous les trois se sont combinés pour aller 0-11 en tirant de l’extérieur du périmètre en première mi-temps, mais sont retournés sur le court du Barclays Center pour commencer la troisième période sur une séquence de 18-4 qui a donné aux Nets la tête du tableau de bord et ils n’ont jamais perdu. encore une fois.

Durant, Irving Oui Durcir a marqué 28 des 31 points des Nets en troisième période, et l’attaquant Joe Harris, qui a fait le seul triple de Brooklyn en première mi-temps, a marqué un autre pour les autres points pour l’équipe de Brooklyn, qui a terminé la ligue avec le deuxième meilleur record de la Conférence Est.

L’attaquant des Nets a devancé l’ancien joueur de base des San Antonio Spurs, le Français Tony Parker (4 045) points, à la neuvième place sur la liste des meilleurs buteurs en séries éliminatoires, atteignant 4 075 points.

Harris a marqué 10 points pour les Nets, qui ont annoncé une participation officielle de 14 391 fans, qu’ils espèrent également avoir pour le deuxième match de la série qui se jouera mardi prochain.

Pouvoir en avant Jayson Tatum il a marqué 22 points, mais n’a réussi que 6 des 20 tirs sur le terrain et n’a pas réussi à atteindre son effort de 50 points dans le tournoi d’entrée lorsque Boston a battu les Wizards de Washington pour gagner la septième place dans la fourchette des séries éliminatoires.

Le pivot Robert Williams III, qui était un doute avant le match, avait 11 points, neuf rebonds et neuf blocs comme le meilleur dans le match intérieur des Celtics, qui a raté la perte de la garde All-Star Jaylen marron.

L’escorte Marcus Smart a marqué 17 points, mais le gardien de point de départ Marcheur Kemba, dans sa ligne d’échec dans les matchs décisifs, il a atteint 15 points, mais avec seulement cinq paniers en 16 tirs du terrain.

En fin de compte, la défaite n’a pas été plus grande car les stars des Nets ont confirmé qu’elles avaient passé peu de temps ensemble sur le terrain et Brooklyn a également commencé avec Harris et l’attaquant de puissance. Blake Griffin, dans ce qui était le premier alignement que les cinq joueurs étaient ensemble au début du match.

La formation de départ de Brooklyn était la trente-neuvième différente de la saison, ayant établi un record de franchise au cours de la saison régulière.

Le manque de compréhension entre tout le monde était évident, en particulier pour le “Big 3” après avoir vu comment Durant, Durcir et Irving Ils ont commencé avec une combinaison de 5 paniers sur 20 buts sur le terrain au premier quart et les Nets ont raté les neuf tentatives de 3 points de la période. Boston a ouvert une avance de 20-32 au début de la seconde.

Harris il a finalement frappé un 3 points avec 2:18 à jouer et Boston a mis une avance de 47-53 en entrant à la mi-temps.

Les choses ont changé rapidement après la mi-temps. Durcir fait un triple après quatre points suivi de Durant et après deux autres paniers Celtics, Irving, Durant Oui Durcir Ils ont répondu avec un triple chacun qui a ouvert la séquence 18-4 et la course décisive 65-57.

Irving Oui Durant ils ont combiné pour la dernière séquence au quatrième quart, qui cette fois était de 12-2 qui a prolongé une avance de trois points à 94-81 avec un panier final du meneur vedette des Nets.

Le meneur controversé de l’équipe de Brooklyn, qui a passé deux saisons avec les Celtics, portait des baskets vertes.

Les Nets ont remporté huit matchs éliminatoires consécutifs contre les Celtics et ont une fiche de 9-2, avec une victoire de six matchs en finale de la Conférence de l’Est 2002 et un balayage en demi-finale de l’Est 2003.

C’est le pourcentage de victoires le plus élevé des Nets et le plus bas des Celtics contre un adversaire en séries éliminatoires.

Les formateurs Brad Stevens, Les Celtics, la recrue canadienne Steve Nash des Nets, ont mené des équipes sans masque, maintenant autorisées à être complètement vaccinées.

Stevens Il a dit que cela avait aidé les joueurs à voir à nouveau sa bouche, car avec la plus grande foule maintenant dans les arènes, il serait plus difficile d’entendre ses instructions.