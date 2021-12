Victoire à domicile de dollars de Milwaukee en vue de Magie d’Orlando par 127-110 dans ce qui était un autre jour au bureau pour ceux du Wisconsin. Le « Big Three » qui les a conduits sur le ring a commencé à fonctionner et l’équipe est une machine totalement imparable en ce moment. Giannis Antetokounmpo a terminé avec 28 points, Khris Middleton est allé à 21 et Jrue Holiday avec 18 points 10 passes décisives. De plus, Bobby Portis a ajouté 18 unités. Sur le Magic, comme toujours ces derniers temps, le meilleur était le rookie Franz Wagner, qui a remporté 38 points.

