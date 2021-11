Le « Big Three » des Lakers sort contre les Pistons

Victoire ajustée de Les Lakers de Los Angeles en vue de Pistons de Détroit par 110-106 dans un duel que les hommes de Frank Vogel’s devaient gagner oui ou oui et ils ont fini par le faire. Les trois membres du Big Three des Angelenos sont sortis et ont été la clé de l’affrontement.

James Lebron, déchaîné depuis son retour, a été le meilleur avec 33 points (12 sur 20 en field goal), 9 passes décisives, 5 rebonds et 2 interceptions. Russell Wesbrook il a terminé avec 25 points (10 sur 16 en placement), 6 rebonds et 9 passes décisives. Anthony Davis il est passé à 24 points (10 sur 15 au tir), 10 rebonds, 2 interceptions et 3 contres. De la banque, 12 unités pour Talen Horton Tucker. Carmelo Anthony était horrible : zéro point après une série de tirs de zéro sur sept.

Pour les Pistons, qui se sont battus jusqu’au bout après un excellent quatrième quart-temps, Jerami Grant a été le meilleur avec 32 points. Le repêchage n ° 1 Cade Cunningham a terminé le match avec 15 points (6 sur 16 du placement), 11 rebonds, 2 passes décisives et 5 interceptions. Il ne vit pas son meilleur moment.

Situation dans le tableau

Cette victoire permet aux Lakers de rester dans les cinquante pour cent de victoires (11-11) et de se classer sixième à l’Ouest, c’est-à-dire dans la zone des playoffs. Ils sont à un match des Clippers et des Mavs, à trois des Jazz et loin des deux premiers, Warriors et Suns, qui sont à un autre niveau en ce début de campagne. Derrière, ils sont à égalité avec les Blazers, les Wolves et les Grizzlies, qui ont également 50% de victoires en ce moment. Beaucoup d’égalité.