Le ‘big-three’ règne au milieu de la honte

Le public revient dans les stades, et ce qui devrait être un flot constant de bonnes nouvelles se transforme en une série de gros titres embarrassants. Dans la série entre les Knicks de New York et les Hawks d’Atlanta, un fan a été expulsé pour avoir craché sur Trae Young. Chez les Wizards de Washington et les 76ers de Philadelphie, c’est un “pop” de Russell Westbrook qui a provoqué le penalty. Et, dans les Utah Jazz et Memphis Grizzlies, trois autres ont été retirés du pavillon après avoir insulté, de manière raciste, JA Morant. Les actions se succèdent les unes après les autres. Chacun plus terrible que le précédent. Et le pire, c’est que la situation ne semble pas s’arrêter. Ce matin, un Jardin plein, sans aucune restriction ni limitation due au coronavirus, attendait ce qui pourrait être une vraie fête. Les Celtics, poussés par leur dernière victoire dans la série, sont venus dans l’espoir de l’attacher et de démontrer ainsi le côté humain des tout-puissants Nets. Tout a été écourté, sur le plan sportif et extra-sportif. Avec une finale de 126 à 141 sans palliatif et avec une ’bouteille’ à Kyrie Irving, qui n’a pas pu le toucher, mais qui ajoute un épisode de plus à la triste liste initiale.

“Les fans doivent grandir tout de suite. Je sais qu’être à la maison pendant un an et demi avec la pandémie a rendu beaucoup de gens nerveux et stressés, vous devez vous rendre compte: ces hommes sont des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Non nous sont dans le cirque », a déclaré Durant après le match. Kyrie, de son côté, a attribué la situation à “un racisme sous-jacent (qu’il avait dénoncé il y a quelques jours), qui conduit à traiter les gens comme s’ils étaient dans un zoo humain”. La tension était palpable dès le début, avec des huées et des insultes dédiées à un Irving qui, en plus, s’est rendu au centre de la piste pour fouler, avec véhémence et de manière préméditée, le logo de la franchise. Pour la relation entre le meneur des Nets et les fans de Boston, la série était un combo explosif qui, au final, a explosé de la pire des manières. Après l’incident, l’émission a d’abord montré Irving et son coéquipier Tyler Johnson en train de regarder dans les gradins, en désignant le coupable. Plus tard, il a été arrêté, vêtu d’une chemise Kevin Garentt (qu’il n’honore pas), et se verra interdire d’entrer dans le pavillon à vie.

Au milieu de la honte, les trois grands ont régné comme jamais auparavant. Avec la version la plus indéfendable de Kevin Durant, qui a ajouté 42 points, 4 rebonds et 5 passes décisives ; un Harden qui a poussé son rôle d’organisateur le plus pur à la limite, avec 18 passes décisives, en plus de 23 autres buts et 5 arrêts; et un Kyrie extra-motivé, voulant être le protagoniste et se venger de ses performances précédentes, plus faibles que celles de ses coéquipiers trident (16 points sur 6 des 17 coups sûrs dans la défaite de vendredi). Crossovers, super jeu de pick and roll, accélérations, freinages et un répertoire complet pour le meneur de jeu, qui a également tenu à laisser un message dans ce qui pourrait être le dernier match du match nul au Garden. Avec tout cela, l’illusion initiale était éphémère pour les habitants. Ils ont résisté au premier quart-temps (34-33), pour plus de cruauté plus tard, mais ils ont été débordés dans un deuxième set monopolisé par ceux de Brooklyn. Ils dominaient à l’intérieur (42 points dans le tableau par 35) et à l’extérieur et avec des taux de réussite qui ressemblent à de la science-fiction : 59,3% en triple et 57,8% en field shots. En somme, 104 points pour les trois grands (seulement 22 de moins que les totaux de Boston) qui mènent à un record de points en séries éliminatoires pour trois coéquipiers., établi précisément par John Havlicek, Jo Jo White et Dave Cowens de Boston en 1973 et égalé en 1986 par Dominique Wilkins, Randy Whitman et Spud Webb.

Si pour les Celtics l’héroïsme était déjà manuel, avant le match, le plus difficile était encore. Kemba Walker et Robert Williams III n’étaient pas disponibles. Pour Jayson Tatum, un message clair: rendez l’impossible à nouveau possible. Et il a essayé. Il n’a pas atteint les 50 points lors du play-in contre Washington ou du troisième match de la série, mais il en est resté à environ 40 qui, malgré la défaite, chargent l’avenir de Boston d’arguments. Sûrement plus entaché qu’il ne l’est en réalité, à cause de tous les revers de la saison, et poussé par le besoin d’atteindre la gloire après être resté tant de fois de suite à sa porte. Marcus Smart, qui est sorti pour défendre l’image du reste de ses fans, “une mauvaise graine ne veut pas dire que tous les fruits sont empoisonnés”, accompagné dans l’impulsion, avec un remarquable 16 + 6 + 9, mais aussi insuffisant. Comme les 16 autres buts de Fournier ou les 12 de Payton Pritchard. Contrer les trois grands demande plus et, avec le 3 à 1, il semble difficile que cela puisse arriver, peu importe à quel point la fierté verte a été touchée; mais c’est la NBA. Mardi, vie supplémentaire ou chute définitive.