Le Bihar contourne le dernier clou dans le cercueil de Mahagathbandhan ? Le Congrès annonce son entrée en solo dans les sondages de Lok Sabha

Das a déclaré que le RJD n’a pas suivi le dharma de la coalition, mais le RJD a maintenu que le « Mahagathbandhan » est intact dans l’État.

Il semble que les sondages du Bihar aient prouvé le dernier clou dans le cercueil de Mahagathbandhan dans l’État avec deux grands partis se retirant de la grande alliance. Après que le RJD ait décidé de contester les votes indirects de Kusheshwar Asthan, qui était traditionnellement un siège contesté par le Congrès, le grand vieux parti a annoncé se présenter seul aux élections de Lok Sabha en 2024. Cela a été confirmé par le chef du Congrès du Bihar, Bhakta Charan Das.

« Il s’est passé tellement de choses et nous nous battons contre les élections. Est-il possible d’avoir une amitié et de se battre les uns contre les autres ? Nous nous battons contre eux, cela signifie que nous avons rompu notre amitié. S’ils sont allés contester sur nos sièges, cela signifie qu’ils ont dû y réfléchir. De quoi parler de plus ? Le Congrès contestera seul les sondages de Lok Sabha et tentera de remporter 40 sièges parlementaires », a déclaré le chef du Congrès du Bihar, Bhakta Charan Das.

#REGARDER | « Nous contestons contre eux, cela signifie que nous avons rompu notre amitié. S’ils sont allés concourir sur nos sièges, cela signifie qu’ils y ont réfléchi. Le Congrès contestera (dans les sondages LS) seul et remportera 40 sièges parlementaires ( de l’État): le chef du Congrès du Bihar Bhakta Charan Das pic.twitter.com/rUaMVvHUaU – ANI (@ANI) 22 octobre 2021

S’adressant aux médias, Das a déclaré que le RJD n’avait pas accordé au Congrès le respect qui lui était dû. « Si le RJD ne peut pas nous respecter, comment pouvons-nous le respecter en retour ? Le parti n’a pas suivi la coalition ‘dharma’. L’alliance s’est effondrée le jour même où le RJD a décidé de contester le siège de Kusheshwar Asthan », a déclaré Das.

Le parti du Congrès a également présenté son candidat depuis le siège, organisant un concours triangulaire par sondage.

Des élections partielles dans les segments des assemblées de Kusheshwar Asthan et de Tarapur ont été rendues nécessaires par la mort de députés en exercice, tous deux appartenant au JD(U). Les deux sièges iront aux urnes le 30 octobre.

Lorsqu’on lui a demandé si le Congrès pouvait revoir sa position contre le RJD si le parti s’approchait, Das a déclaré: « Le haut commandement prendra un appel à ce sujet. »

