Le Bihar épargne la salle de la bibliothèque historique de Khuda Baksh après l’indignation suscitée par la démolition du survol de Patna

Le directeur de la bibliothèque, Shayesta Bedar, avait écrit au DM de Patna en avril pour l’exhorter à explorer la possibilité de sauver les parties de la bibliothèque.

Après avoir fait face aux critiques des milieux intellectuels concernant le projet de démolition de certaines parties de la bibliothèque orientale historique de Khuda Baksh à Patna, le gouvernement Nitish Kumar a finalement accepté de la laisser intacte. Le gouvernement du Bihar prévoyait de démolir une salle de lecture à l’intérieur de la bibliothèque orientale historique de Khuda Baksh pour un survol proposé sur Ashoka Road à Patna. Cependant, il a maintenant décidé de réduire la largeur de ce tronçon particulier passant la bibliothèque.

Amrit Lal Meena, secrétaire en chef supplémentaire du département de la construction routière, a déclaré que le Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited avait décidé de réduire la largeur du pont supérieur proposé sur une certaine distance afin de garantir que la salle de lecture Lord Curzon ne soit pas démolie. Le survol à impériale de 2,1 km reliera Kargil Chowk au National Institute of Engineering chowk et à Ganga Path.

La bibliothèque historique a été ouverte en 1891 par Khan Bahadur Maulvi Khuda Baksh, un propriétaire de Siwan, avec plus de 4 000 manuscrits. En 1905, Lord Curzon, alors vice-roi des Indes, a construit une salle de lecture pour les visiteurs après avoir été impressionné par la riche collection de la bibliothèque. En 1969, le Centre l’a reconnu comme une institution d’importance nationale. La bibliothèque possède actuellement une riche collection de plus de 21 000 manuscrits, principalement en arabe et en persan, ainsi que d’importants écrits en sanskrit en plus de plus de 2,5 livres lakh.

