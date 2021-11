Le Bihar est le plus pauvre en indice de pauvreté multidimensionnelle basé sur la santé, l’éducation, le niveau de vie

L’objectif de l’IPM est de mesurer la pauvreté à travers de multiples dimensions et complète en fait les statistiques existantes sur la pauvreté basées sur les dépenses de consommation par habitant.

Le Bihar est devenu l’État le plus pauvre selon le tout premier indice de pauvreté multidimensionnel (IPM) préparé par Niti Aayog. Selon l’indice, le Bihar a la plus forte proportion de personnes avec 51,91 pour cent de la population de l’État relevant de la catégorie multidimensionnellement pauvre. Le Bihar est suivi du Jharkhand à 42,16 % et de l’Uttar Pradesh à 37,79 %.

L’objectif de l’IPM est de mesurer la pauvreté à travers de multiples dimensions et complète en fait les statistiques existantes sur la pauvreté basées sur les dépenses de consommation par habitant. Le MPI a trois dimensions – la santé, l’éducation et le niveau de vie représentés par 12 indicateurs qui incluent la nutrition, la fréquentation scolaire, les années de scolarité, l’eau potable, l’assainissement, les comptes bancaires, etc.

Le rapport a également montré que le Bihar compte le plus grand nombre de personnes souffrant de malnutrition par rapport aux autres États. Selon un rapport de l’Indian Express, le rapport de référence de la mesure MPI est basé sur la période de référence 2015-16 de l’Enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS).

« Le développement de l’indice national de pauvreté multidimensionnelle de l’Inde est une contribution importante à la mise en place d’un outil de politique publique qui surveille la pauvreté multidimensionnelle, éclaire des interventions ciblées et fondées sur des preuves, garantissant ainsi que personne ne soit laissé pour compte. Ce rapport présente une analyse approfondie du taux d’effectifs et de l’intensité de la pauvreté multidimensionnelle aux niveaux national, étatique/UT et du district », a déclaré Rajiv Kumar, vice-président de NITI Aayog, dans un avant-propos du rapport.

La méthodologie utilisée pour calculer le MPI a été développée par l’Initiative d’Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et est globalement acceptable.

