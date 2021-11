Le Bihar résurgent sous Nitish Kumar

Avec l’avènement de Nitish Kumar sous la coalition NDA, Brand Bihar a connu un changement considérable. Il a mis la gouvernance au premier plan et a changé la situation de la loi et de l’ordre.

Lorsque l’Inde a connu l’ère de la libéralisation, de la privatisation et de la mondialisation (GPL) au début des années 90, l’État du Bihar a été pris dans la phase de « Jungle Raj » sous la vision myope de Lalu Prasad Yadav. Cela a terni l’image de Brand Bihar et poussé l’État vers l’arriération et l’anarchie. Demandez à n’importe qui au Bihar, l’expérience traumatisante de vivre au Bihar dans les années 90 et au début des années 2000 les fera frissonner.

Dacoités, meurtres, enlèvements, extorsions, viols, etc. étaient les principaux titres de l’État. Les gens ont perdu confiance dans le gouvernement et ont migré vers d’autres villes et États pour faire face à la stigmatisation due à l’image du Bihar. Autrefois, la terre glorieuse d’Ashoka et de Bouddha est devenue une honte pour les Biharis du monde entier pendant le régime de Lalu.

Avec l’avènement de Nitish Kumar sous la coalition NDA, Brand Bihar a connu un changement considérable. Il a mis la gouvernance au premier plan et a changé la situation de la loi et de l’ordre. Les enfants pouvaient aller à l’école, les femmes pouvaient marcher dans les rues sans aucune peur, les taux de criminalité ont été réduits avec succès, les bahubalis ont vu les portes de la prison et le Bihar a commencé à avancer sur la voie du progrès. Le 24 novembre, JDU célébrera 16 ans de bonne gouvernance sous la direction de Nitish Kumar, il a été nommé à juste titre par ses compatriotes Biharis comme « Sushasan Babu » ou « M. La bonne gouvernance’.

Alors que Lalu Yadav a fragmenté la société du Bihar et utilisé la caste comme outil pour gouverner le Bihar, Nitish a assuré une croissance inclusive et a conquis le cœur de toutes les couches de la société. L’interdiction d’alcool imposée par le Bihar a été l’une des décisions les plus courageuses prises par un ministre en chef, elle a apporté la paix dans la société du Bihar et en particulier les femmes ont pleinement soutenu cette décision historique. Même les taux de criminalité ont baissé et les impacts sont facilement visibles au niveau sociétal.

Nitish Kumar a pris des mesures pragmatiques et efficaces au Bihar dans les domaines de l’éducation, de la santé, des infrastructures, de l’amélioration sociétale de diverses sections, de l’agriculture, etc. Brand Bihar est de retour sous sa direction et les Biharis du monde entier l’ont soutenu. Le taux d’alphabétisation a augmenté jusqu’à 70 % et l’alphabétisation des femmes a connu un bond en avant.

M. Kumar a réussi à changer la politique basée sur les castes au Bihar et a restauré son image de leader du développement. Le produit intérieur brut de l’État (GSDP) du Bihar pour 2021-2022 (aux prix actuels) devrait être de Rs 7 57 026 crore. Il s’agit d’une augmentation annuelle de 11% par rapport au GSDP en 2019-2020.

Il a mis en place des politiques centrées sur les femmes au Bihar qui ont contribué à la croissance des femmes, des réservations pour les femmes dans les Panchayats et les examens de recrutement de l’État ont assuré la participation des femmes dans les secteurs de la gouvernance et de l’emploi. Qui peut oublier le projet révolutionnaire de fournir des vélos aux filles, cela leur a non seulement fourni une éducation mais leur a également donné la liberté. L’état d’esprit de la société du Bihari a changé et vous pouvez maintenant voir les filles du Bihar réussir dans toute l’Inde, de la sélection aux examens de la fonction publique à la direction d’escadron de l’armée de l’air.

La violence basée sur la caste était la réalité sous le régime de Lalu et de nombreux crimes odieux ont été commis, motivés par des considérations politiques, mais Nitish Kumar a mis fin à tout cela et a assuré la justice sociale dans l’État.

Dans une étude de cas de l’Université de Princeton, le professeur Juliette John a souligné que la mauvaise gestion des ressources financières, les méthodes obsolètes de saisie et de communication des données, une main-d’œuvre peu qualifiée, une transparence insuffisante et une responsabilité limitée ont entravé la prestation de services au Bihar sous le régime de Lalu Rabri. Pour relever ces défis, Nitish Kumar a lancé une série de réformes pour rationaliser les opérations, augmenter les revenus et améliorer la réactivité du gouvernement aux besoins des citoyens. Il s’est concentré sur trois domaines : l’enregistrement foncier, les finances et la liberté d’information. L’objectif était que le gouvernement soit efficace, réactif et rentable. Le ciblage stratégique des dépenses publiques sur les programmes de développement et le renforcement budgétaire est le moteur des solides performances de développement du Bihar. Il a même introduit la politique industrielle du Bihar 2006 pour accélérer le processus d’industrialisation du Bihar à partir duquel Jharkhand était déjà coupé en 2000, perdant également la plupart des zones industrielles et des revenus. La loi de 2006 sur le développement des infrastructures du Bihar visait à assurer le développement rapide des infrastructures physiques et sociales dans l’État, à attirer la participation du secteur privé et à fournir une législation complète pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des projets d’infrastructure. Même la politique de promotion des investissements industriels du Bihar 2016 et la politique de démarrage du Bihar 2017 ont été introduites pour accélérer le processus de développement industriel et de démarrage dans l’État.

Le « saat nischay Yojana » est le projet de rêve de CM dans lequel il a décidé de changer le destin et le visage du Bihar. Le programme en sept points promettait un investissement de plus de 2,7 crores de roupies. L’objectif principal de l’ordre du jour est « bijli, sadak et paani » ainsi que l’accent mis sur l’emploi des jeunes, l’éducation, le développement des compétences et l’autonomisation des femmes. Dans le cadre de ces ambitieux « Sept résolutions », le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour tenir ses promesses. Le programme Har ghar nal ka jal s’efforce de fournir de l’eau potable propre et sûre à tous les ménages tandis que le programme Shauchalay Nirman Ghar Ka Samman vise à construire des toilettes dans chaque ménage de l’État.

Le Bihar a également fait preuve de résilience dans la lutte contre les cas de COVID19, au cours de la première vague, de nombreux travailleurs migrants sont retournés dans l’État et des installations de quarantaine ont été fournies à tous ces travailleurs. Même les travailleurs ont été cartographiés et ont fourni des possibilités d’emploi dans l’État. La deuxième vague de COVID19 a été bien gérée et des vies ont été sauvées grâce à un système de santé efficace compte tenu de l’ampleur de l’impact à travers le monde. Même récemment, des précautions ont été prises pour le COVID19 et les personnes venant au Bihar pendant la saison des fêtes ont reçu des conseils et des soins appropriés de la part de l’État.

Dans l’ensemble, Nitish Kumar a réussi à changer la perception du Bihar ces derniers temps et à remanier les systèmes de gouvernance. Son régime a vu une croissance inclusive et durable pour tous avec un accent sur le développement arc-en-ciel où chaque section de la société a obtenu son dû et la justice sociale et économique a été assurée pour tous. Le Bihar a véritablement atteint sa stature parmi les États indiens et continue de dominer les paramètres de croissance et de développement. Maintenant, il se concentre sur la transformation de l’État à travers les « Sept résolutions » qui accéléreront les domaines de l’emploi, le développement des compétences dirigé par les jeunes, l’éducation, l’autonomisation des femmes, l’agriculture, les infrastructures, les établissements de santé, l’irrigation et la propreté. L’État commencera la mise en œuvre de Saat Nishchay Yojana-2 en 2021-2022. Rs 4 671 crore ont été alloués en 2021-2022 pour ce programme. Les programmes clés dans le cadre de Saat Nishchay-2 comprennent : (i) la création de centres d’excellence dans les écoles polytechniques et les instituts de formation industrielle, (ii) la création d’un centre de développement des méga-compétences dans chaque district et des salles d’outils dans chaque division, (iii) l’octroi de subventions allant jusqu’à cinq lakh roupies et prêter jusqu’à cinq lakh roupies à un taux d’intérêt subventionné aux jeunes et aux femmes pour la création de nouvelles entreprises, (iv) fournir une incitation en espèces aux étudiantes : 25 000 Rs à la fin du secondaire supérieur et 50 000 Rs à la fin de l’obtention du diplôme, (v ) fourniture de services de télémédecine, de pathologie et de dépistage du diabète, de la tension artérielle, etc. dans les centres de soins de santé primaires, et (vi) des logements pour les sans-abri et les pauvres sans terre dans les zones urbaines, et des maisons d’hébergement pour les personnes âgées dans toutes les villes.

Un programme important est en cours de lancement dans le cadre du programme Digital Bihar, tous les élèves de la classe VI et au-dessus recevront un enseignement et une formation en informatique à partir de 2021-2022. L’État prendra des mesures pour mettre en œuvre la Politique nationale d’éducation 2020 et porter le taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur à 50 % d’ici 2035.

Selon les mots de Robert Frost, « Des kilomètres à parcourir avant de dormir », Nitish Kumar travaille sans relâche pour pousser l’État sur une voie continue de développement en maintenant vivant l’esprit Bihari de travail acharné, de simplicité et de patience indéfinie !

L’auteur est KC Tyagi, ancien député de Rajya Sabha et porte-parole national de Janata Dal (United). Les opinions exprimées sont les siennes.

