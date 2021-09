Le bijoutier de Lil Baby a un plan pour éviter une autre fausse erreur de Patek Philippe

in

petit bébéLe joaillier de célébrités fait plus que s’excuser abondamment auprès du rappeur pour lui avoir vendu une fausse montre Patek Philippe… il prend des mesures coûteuses pour que cela ne se reproduise plus jamais.

Gabriel Jacobs de Rafaello & Co. dit à TMZ … à l’avenir, il va embaucher un authentificateur de montres professionnel qui inspectera toutes les montres qu’il vend … pour éviter un autre désastre de fausses montres.

TMZ.com

De plus… Gabe nous dit que toute personne qui lui a acheté des bijoux peut revenir et les faire authentifier pour s’assurer de la légitimité des bijoux. Il dit qu’il n’a aucun problème avec cela à la suite des retombées de la vente à Lil Baby d’une fausse montre Patek Philippe pour 400 000 $.

Comme nous l’avons signalé … Lil Baby a posé avec la montre avant de frapper le Met Gala mais s’est énervé après que les amateurs de montres l’ont alerté que la montre Patek Philippe Nautilus du 40e anniversaire était un faux.

Rafaello & Co. a présenté de longues excuses, a fait face à l’erreur, a remboursé la pâte et a offert au rappeur 4 bagues en diamant. Gabe, qui dit qu’il a rapidement réparé le mal parce qu’il veut continuer à travailler avec le rappeur, a doublé une semaine plus tard en disant que son erreur n’était pas de faire assez de diligence raisonnable.

En fait … Gabe dit qu’il a montré la montre en question à 2 autres revendeurs qui ne pouvaient pas non plus dire que la Patek Philippe était un faux. Cela dit … Gabe insiste sur le fait que c’était une erreur honnête.

Il dit qu’il n’a RIEN à gagner à vendre une fausse montre à un rappeur en herbe. Il nous a également dit qu’il avait donné à Baby pour 3,5 millions de dollars de bijoux à porter au Met Gala…

Gabe dit qu’encaisser facilement 400 000 $ ne vaut PAS sa réputation.