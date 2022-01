Le bilan d’accessibilité d’Apple reste le meilleur, avec un échec notable

Un résumé de la façon dont divers géants de la technologie ont cherché l’année dernière à répondre aux besoins des personnes handicapées montre que le bilan d’accessibilité d’Apple est meilleur que celui de la plupart des entreprises – mais a aggravé les choses à un égard.

L’article résume les gains et les pertes en matière d’accessibilité d’Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft et Twitter…

Engadget affirme qu’Apple continue de montrer la voie en matière de conception inclusive.

En plus de mettre à jour son lecteur d’écran, VoiceOver, pour permettre une meilleure description des images pour les malvoyants, Apple a également lancé plusieurs nouveaux produits. En mai, il a déployé un service appelé SignTime, qui permettait aux clients d’engager des interprètes en langue des signes à la demande lors de la communication avec les représentants du service client (via leurs navigateurs au moins). La fonctionnalité est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France et prend en charge les langues des signes américaine, britannique ou française dans leurs pays respectifs.

Apple a également introduit Assistive Touch pour la montre cette année, permettant une interaction sans contact avec son portable. L’idée est que les utilisateurs peuvent serrer les poings ou pincer leurs doigts pour naviguer dans la smartwatch. Dans la pratique, Assistive Touch a demandé un certain apprentissage, et il n’est toujours pas possible pour ceux qui n’ont pas la dextérité ou la force de serrer les poings pour déclencher l’action de « double serrage ». Mais c’est un début, et celui que peu d’autres montres intelligentes offrent […]

Apple a également ajouté des améliorations pour les utilisateurs d’appareils auditifs avec iPhones cette année, permettant une communication bidirectionnelle. Cela signifie que ceux qui connectent des aides auditives compatibles à leurs iPhones n’ont plus besoin d’utiliser le micro de leur combiné pour être entendus par leurs appelants – l’aide auditive peut également capter la voix de l’orateur. Jusqu’à présent, Starkey et ReSound ont sorti des appareils compatibles « conçus pour iPhone ».

Sur macOS, Apple a également permis de personnaliser le contour et la couleur de remplissage du curseur afin que les malvoyants puissent plus facilement savoir quand la souris bouge ou change de forme. La société a également étendu ses raccourcis clavier pour permettre aux utilisateurs de tout contrôler sur un Mac avec un clavier (pas besoin de souris ou de trackpad).

Enfin, Apple a ajouté des outils pour les développeurs utilisant SwiftUI pour rendre leurs applications plus accessibles. Avec ce flux de travail simplifié, il y a désormais moins d’obstacles sur le chemin lorsque vous essayez de créer des produits plus inclusifs.