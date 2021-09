Le bilan de Blue Origin en matière de sécurité est critiqué de l’intérieur

Un essai critiquant l’attitude de Blue Origin envers la sécurité des vols et le harcèlement sexuel soulève également des inquiétudes quant à l’impact environnemental de son siège social dans le Kent, Washington (Photo . / Alan Boyle)

Une ancienne employée de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a renoncé à son anonymat pour mener une campagne accusant l’entreprise de laxisme en matière de sécurité et de harcèlement sexuel.

Les allégations d’Alexandra Abrams, qui a été responsable des communications avec les employés de Blue Origin jusqu’à son licenciement en 2019, sont détaillées dans un essai publié sur Lioness.co et dans une interview avec CBS News. Abrams a déclaré que l’essai de Lioness avait été écrit en collaboration avec 20 anciens et actuels employés de Blue Origin qui ne sont pas identifiés.

Abrams et ses co-auteurs disent que les types d’écarts entre les sexes souvent observés dans l’industrie aérospatiale « se manifestent dans une marque particulière de sexisme », que la dissidence est réprimée et que la concurrence de Bezos avec ses collègues milliardaires Elon Musk et Richard Branson « semblait priment sur les problèmes de sécurité » dans la planification des vols spatiaux avec équipage.

Le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a été décrit comme menant la poussée vers des personnes volantes sur le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin. Bezos et trois coéquipiers ont participé au premier vol en équipage de New Shepard en juillet, et le deuxième vol en équipage doit être lancé depuis le port spatial de Blue Origin dans l’ouest du Texas dans deux semaines.

En réponse à la demande par courrier électronique de ., Blue Origin a déclaré qu’il prenait au sérieux les allégations de harcèlement sexuel et qu’il s’en tenait à son bilan en matière de sécurité.

“Mme. Abrams a été licencié pour un motif valable il y a deux ans après des avertissements répétés pour des problèmes liés à la réglementation fédérale sur le contrôle des exportations », a déclaré un porte-parole. « Blue Origin n’a aucune tolérance pour la discrimination ou le harcèlement de quelque nature que ce soit. Nous offrons de nombreuses possibilités aux employés, y compris une hotline anonyme 24h/24 et 7j/7, et enquêterons rapidement sur toute nouvelle plainte pour faute professionnelle. Nous maintenons notre bilan en matière de sécurité et pensons que New Shepard est le véhicule spatial le plus sûr jamais conçu ou construit. »

Abrams a déclaré à CBS que son superviseur lui avait donné une raison différente pour son licenciement à l’époque: “Il a dit:” Bob et moi ne pouvons pas vous faire confiance. “” (Voir la mise à jour ci-dessous pour une réponse plus détaillée d’Abrams au sujet de son licenciement.)

Alexandra Abrams, ancienne responsable de la communication avec les employés de Blue Origin, s’exprime contre l’entreprise à @LaurieSegall. « Vous ne pouvez pas créer une culture de la sécurité et une culture de la peur en même temps. Ils sont incompatibles. pic.twitter.com/JHuFY3cjcs – CBS Mornings (@CBSMornings) 30 septembre 2021

Abrams a déclaré que son tournant est survenu lorsqu’on lui a demandé de mettre en place des politiques qui, à son avis, auraient limité la capacité des employés à s’exprimer sur les problèmes internes. Abrams a déclaré à CBS qu’elle avait rencontré des employés actuels et anciens de Blue Origin à son domicile pour rédiger le texte de leur essai sur les ordinateurs portables jetables, et que le texte avait été envoyé à la Federal Aviation Administration.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à ., la FAA a déclaré qu’elle “prend au sérieux chaque allégation de sécurité et que l’agence examine les informations”. Pour ce que ça vaut, la FAA a approuvé le lancement de juillet après avoir examiné les mesures de Blue Origin pour assurer la sécurité du public non impliqué, conformément à la réglementation régissant actuellement les vols spatiaux habités privés.

Abrams, qui a occupé un autre emploi dans l’industrie technologique après avoir quitté Blue Origin, a déclaré qu’elle devenait publique malgré le fait qu’elle avait signé des accords de non-divulgation et de non-dénigrement avec l’entreprise. “Je me suis suffisamment éloignée de cela pour ne plus avoir assez peur de les laisser me faire taire”, a-t-elle déclaré à CBS.

La signature de l’essai de 2 200 mots indique que les employés actuels et anciens comprennent des représentants des équipes de New Shepard ainsi que de la fusée New Glenn de classe orbitale de Blue Origin, le groupe de développement de moteurs, des programmes de développement avancés, des opérations de test et de vol, et ressources humaines. Parmi les allégations :

L’essai a déclaré que “de nombreux cadres supérieurs sont connus pour être systématiquement inappropriés avec les femmes”. Un cadre supérieur anonyme aurait été signalé à plusieurs reprises aux ressources humaines pour harcèlement sexuel, mais Smith l’a néanmoins « nommé membre du comité de recrutement pour avoir occupé un poste de direction des ressources humaines en 2019 ». Un ancien astronaute de la NASA et haut responsable de Blue Origin aurait déclaré à un groupe de collaboratrices : « Vous devriez me demander mon avis parce que je suis un homme ». La dissidence au sein de l’entreprise aurait été étouffée. L’essai indiquait que Smith avait dit à un employé de ne pas faciliter la pose de questions dans les mairies de l’entreprise et qu’il avait demandé à son directeur de l’exploitation une liste d’employés qui étaient “des fauteurs de troubles ou des agitateurs”. L’essai a déclaré que la plupart de ses auteurs “ne voleraient pas sur un véhicule Blue Origin” en raison de problèmes de sécurité. “En 2018, lorsqu’un chef d’équipe a pris le relais, l’équipe avait documenté plus de 1 000 rapports de problèmes liés aux moteurs qui alimentent les fusées de Blue Origin, qui n’avaient jamais été résolus”, indique l’essai. « En 2020, les chefs d’entreprise ont manifesté une impatience croissante face au programme de New Shepard de quelques vols par an ; leur objectif, régulièrement communiqué au personnel d’exploitation et de maintenance, était de passer à plus de 40. Certains d’entre nous ont estimé qu’avec les ressources et le personnel disponibles, la course du leadership pour lancer à une vitesse aussi fulgurante compromettait gravement la sécurité des vols. Les auteurs ont également déclaré que le bâtiment du siège que Blue Origin a ouvert l’année dernière à Kent, Washington, “n’est pas un bâtiment certifié LEED et a été construit sur des zones humides qui ont été drainées pour la construction”. Ils ont déclaré que les routes environnantes devaient être surélevées pour atténuer les inondations. “Nous n’avons pas vu la durabilité, le changement climatique ou la justice climatique influencer le processus décisionnel ou la culture d’entreprise de Blue Origin”, a déclaré l’essai.

Les allégations d’aujourd’hui arrivent à un moment difficile pour Blue Origin : il poursuit le gouvernement fédéral après avoir été rejeté dans un concours pour les contrats d’atterrisseur lunaire de la NASA – un concours que SpaceX d’Elon Musk a remporté. Il fait face à des retards dans la production de son moteur-fusée BE-4 et de sa fusée New Glenn. Et cela passe par une série de départs d’employés clés.

Mise à jour pour 11h05 PT le 30 septembre : Dans un échange de messages Twitter avec ., Abrams a raconté sa version de l’histoire de son licenciement :

« Je n’ai jamais reçu d’avertissements, verbaux ou écrits, de la part de la direction concernant des problèmes liés à la réglementation fédérale sur le contrôle des exportations. Lorsque j’ai été contacté par un ingénieur logiciel interne au sujet d’opportunités potentielles de violations au sein du logiciel tiers SocialChorus, j’ai immédiatement signalé la préoccupation au département de la sécurité de l’information et l’ai signalée à la haute direction. J’ai ensuite lancé une enquête sur les causes profondes soutenue par la sécurité et l’assurance de mission. « En tant que professionnel de la communication et membre du personnel non technique, je n’étais pas responsable de la certification ou de l’approbation de la conformité d’une architecture logicielle tierce. Et à ce jour, à ma connaissance, le logiciel en question est toujours utilisé par Blue Origin et Amazon.

Dans un message de suivi, Abrams a ajouté: “Ils m’ont certainement payé beaucoup d’argent pour avoir été licencié pour un motif valable.”