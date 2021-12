Le bilan de l’année 2021 de Niantic révèle que les fans ont parcouru plus de 3 milliards de kilomètres

Si ce n’était pas évident maintenant, Pokémon GO est énorme. Genre, vraiment gros. Si massif que ses joueurs ont fait plusieurs fois le tour de la terre pour attraper leurs monstres de poche préférés.

Niantic, la société derrière Pokémon GO et Ingress, a partagé ses résultats d’examen de l’année 2021. Il y avait plusieurs mesures intéressantes à l’intérieur, notamment que les joueurs ont parcouru 6,93 milliards de kilomètres (environ 4,3 milliards de miles) en jouant aux jeux de Niantic. On ne sait pas combien de cette statistique provient des joueurs d’Ingress, mais probablement pas beaucoup, étant donné que Pokémon GO est bien au-dessus du titre le plus populaire.

Certaines autres mesures sauvages sur Pokémon GO en 2021 incluent :

12 milliards de cadeaux envoyés 3,9 milliards d’œufs éclos 10,269 milliards de Pokémon capturés au cours des Journées communautaires 2021

C’est presque comme si ce jeu était populaire ou quelque chose du genre. Qui savait! Cela rend même les chiffres de League of Legends étranges en comparaison.

Quiconque souhaite être le meilleur serait avisé de consulter certains de nos guides Pokémon GO. Il existe des astuces pour contrer Zekrom, Reshiram et Heatran pendant les raids. Sans parler d’une procédure pas à pas complète qui détaille beaucoup plus les combats les plus difficiles du jeu.