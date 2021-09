Le bilan de l’ouragan Ida dans le nord-est des États-Unis s’élève à au moins 50 victimes

in

Le nombre de morts de l’ouragan Ida dans le nord-est des États-Unis est passé dimanche à au moins 50 personnes, beaucoup gardant espoir pour les disparus dans les eaux de crue et le pape François appelant les personnes touchées par la catastrophe à être fortes.

New York a enregistré 17 décès confirmés, quatre dans le comté de Westchester et le reste à New York, où presque toutes les victimes ont été piégées dans des appartements en sous-sol illégaux qui sont parmi les dernières options abordables pour les résidents à faible revenu de la région, a déclaré un porte-parole de a déclaré la gouverneure Kathy Hochul.

Une image satellite montre le TD Bank Ballpark submergé par les inondations, après que l’ouragan Ida a balayé le canton de Bridgewater dans le New Jersey, le 2 septembre 2021.

Dans le New Jersey, il y a eu 27 décès confirmés de tempête et quatre personnes sont toujours portées disparues, a déclaré un porte-parole du gouverneur Phil Murphy.

Parmi les disparus figuraient deux étudiants vus pour la dernière fois à Passaic, dans le New Jersey, mercredi, alors que le déluge historique d’Ida les aurait emportés dans les eaux de crue de la rivière Passaic.

Une messe étudiante a été convoquée dimanche à l’Université Seton Hall à South Orange pour Nidhi Rana, une étudiante de première année de Passaic qui a été vue pour la dernière fois avec son amie Ayush Rana, une étudiante de l’Université d’État de Montclair, alors que l’eau se précipitait autour de sa voiture.

« Joignez-vous à moi pour garder Nidhi et Ayush dans vos prières pour leur retour en toute sécurité », a déclaré le président de Seton Hall, Joseph Nyre, dans une lettre aux étudiants.

Ni la police de Passaic ni les pompiers n’ont immédiatement répondu aux demandes d’informations de ..

Parmi les autres États du nord-est où des décès par tempête ont été signalés, citons le Connecticut avec au moins un mort, la Pennsylvanie avec au moins quatre morts et le Maryland avec au moins un mort.

Le gouverneur de la Louisiane a augmenté samedi le nombre de décès dus aux tempêtes dans son État de la côte du Golfe à 12 personnes tuées après qu’Ida y ait touché terre le 29 août en tant qu’ouragan de catégorie 4, abattant des arbres, des lignes électriques et des débris avec des rafales de vent atteignant 172 milles à l’heure (276 km/h). Lire la suite

Des centaines de milliers de personnes dans l’État sont restées dans l’ignorance.

Le Grand Classica, un navire de croisière qui abritera 1 500 travailleurs essayant de rétablir le courant, a quitté le port de Palm Beach samedi et doit arriver à la Nouvelle-Orléans mardi dans le cadre d’un accord d’affrètement avec Entergy Corp., la Bahamas Paradise Cruise Line mentionné.

Le pape François a présenté ses condoléances aux victimes d’Ida lors de sa bénédiction dominicale sur la place Saint-Pierre.

“Que le Seigneur accueille les âmes des morts et donne de la force à ceux qui souffrent de cette calamité”, a déclaré le pape.