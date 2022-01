Le bilan des chutes de pierres sur le lac brésilien s’élève à 10

Le nombre de morts dans un accident au cours duquel une plaque de falaise s’est renversée sur des plaisanciers sur un lac brésilien est passé à 10, a annoncé dimanche la police. Les autorités ont travaillé pour identifier les morts et des plongeurs ont fouillé le lac au cas où il y aurait plus de victimes.

Le chef de la police Marcos Pimenta a déclaré qu’il était possible que certaines personnes soient portées disparues après l’accident de samedi dans l’État du Minas Gerais. Au moins 32 personnes ont été blessées, bien que la plupart soient sorties des hôpitaux samedi soir.

ALERTE Au moins deux personnes seraient mortes et plusieurs autres blessées après la chute d’un énorme rocher sur des bateaux à Capitólia, au Brésil pic.twitter.com/9AQrR3jaN3 – Insider Paper (@TheInsiderPaper) 8 janvier 2022

L’accident s’est produit entre les villes de Sao Jose da Barra et Capitolio, d’où les bateaux étaient partis. Des images vidéo ont montré un rassemblement de petits bateaux se déplaçant lentement près de la falaise rocheuse abrupte du lac Furnas lorsqu’une fissure est apparue dans la roche et qu’un énorme morceau s’est renversé sur plusieurs des navires.

Les corps ont été emmenés dans la ville de Passos, où les coroners ont travaillé pour les identifier. Le travail était difficile en raison de « l’impact à haute énergie » de la roche sur les plaisanciers, a déclaré un responsable régional de la police civile, Marcos Pimenta. Il a déclaré qu’une victime avait été identifiée comme étant âgée de 68 ans Julio Borges Antunes.

Le lac Furnas, qui a été créé en 1958 pour l’installation d’une centrale hydroélectrique, est un attrait touristique populaire dans la région située à environ 420 kilomètres (260 miles) au nord de Sao Paulo.

Des bateaux de touristes restent amarrés à une jetée du réservoir de Furnas après qu’une énorme plaque de roche s’est détachée d’une falaise et a basculé sur des plaisanciers samedi, tuant au moins sept personnes près de la ville de Capitolio, au Brésil, le dimanche 9 janvier 2022. ( AP Photo/Igor do Vale)

Les responsables ont suggéré que le mur qui s’est détaché pourrait avoir été lié à de fortes pluies récemment qui ont provoqué des inondations dans l’État et forcé près de 17 000 personnes à quitter leurs maisons.

Le chef de la Division de géologie appliquée du Service géologique du Brésil, Tiago Antonelli, a déclaré que la paroi de la falaise est soumise à des siècles d’érosion et sensible à la pluie, à la chaleur et au froid.

Un bateau de tourisme navigue dans un canyon du lac Furnas, près de la ville de Capitolio, au Brésil, le 2 septembre 2021. Une énorme plaque de roche s’est détachée le samedi 8 janvier 2022 de la paroi du canyon et s’est renversée sur des plaisanciers tuant au moins deux personnes et en blessant des dizaines dans la destination touristique populaire de l’État du Minas Gerais. (Photo AP/André Penner)

« C’est normal que cela se produise dans de nombreux canyons, même avec des rochers de cette taille. Mais de nos jours, avec l’intensification du tourisme, les gens commencent à se rapprocher de ces lieux et à enregistrer ces phénomènes avec leurs téléphones portables », a déclaré Antonelli.

Joana Fontez, professeur de géologie à l’Université fédérale de Goiás, a déclaré que les autorités auraient dû contrôler le site pour éviter les accidents, en particulier pendant la saison des pluies. Les bateaux auraient dû être maintenus à au moins un kilomètre (0,6 mille) de la cascade où l’accident s’est produit, a-t-elle déclaré.

