Le bilan des décès de Covid-19 en Inde: vérifiez ici le nombre total de décès par coronavirus en Inde, le taux de mortalité de Covid-19 dans la deuxième vague, le nombre de décès par coronavirus en Inde

Dernière mise à jour du taux de mortalité du Covid-19 en Inde: L’Inde a perdu mardi 1761 vies en raison de la deuxième vague déchaînée du coronavirus. 1761 hommes, femmes, filles, fils, rêves et espoirs sont morts. Les corps s’entassent dans les morgues, les hôpitaux, les crématoires et les cimetières. Des panaches de fumée sont visibles de loin à Bhopal. À Lucknow, les autorités ont recouvert le site de crémation de feuilles d’amiante bleues après qu’un clip vidéo viral sur les médias sociaux ait montré un cycle sans fin de crémations. À Ahmedabad et Surat, les cadres métalliques ont fondu en raison du nombre exponentiellement élevé de crémations. Alors, l’Inde compte-t-elle ses décès corona avec tous les freins et contrepoids dus ou y a-t-il un décalage? En termes simples, la réponse peut être un oui honnête et un non catégorique. Partout dans le monde, la communication des chiffres Covid est un problème.

De nombreux organismes de recherche ont souligné que presque tous les pays sous-déclarent les chiffres de Covid. La plupart du temps, il ne s’agit pas seulement de la «réputation» du pays, mais aussi de la performance des fonctionnaires dans la lutte contre la pandémie. Des questions ont été soulevées et sont toujours soulevées au sujet du décompte corona de la Chine. Beaucoup se sont demandé pourquoi seules certaines provinces avaient signalé des chiffres élevés et comment la Chine avait pu vaincre le virus, qui avait été signalé à l’origine à Wuhan.

Maintenant, arrivons au «non». En Inde, il y a eu une SOP fixe sur la façon dont les responsables locaux rapporteront un décès de Covid. Après la mort d’une personne, les membres du groupe de travail local y arrivent. Maintenant, l’aspect critique est la «comorbidité». En Inde, si une personne avait une maladie préexistante, il y a de fortes chances que son décès ne soit pas enregistré comme un décès Covid. Cela a également été souligné par le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani. Interrogé sur les visuels qui circulent sur les réseaux sociaux, bien qu’il ait admis l’augmentation du nombre de décès, il n’a pas dit que la plupart des gens mouraient à cause de l’infection à Covid-19. La semaine dernière, le maire de North Delhi, Jai Prakash, avait affirmé que le gouvernement d’Arvind Kejriwal ne signalait pas les décès réels de Covid.

Alors que les données officielles étaient de 141 ce jour-là, Prakash avait affirmé que 193 personnes étaient mortes à cause de Covid. A Ghaziabad voisin également, la situation est très similaire. Alors que les données officielles faisaient état de deux décès la semaine dernière, le crématorium de Hindon était aligné avec des ambulances avec des corps à l’intérieur. Il en va de même à Bhopal, où les données officielles ont montré 4 décès Covid, alors que plus de 100 corps ont été incinérés avec les protocoles Covid.

Telle est la montée en flèche que les crématoires distribuent des jetons aux familles en attendant leur tour. Un rapport de . a également mis en évidence l’inadéquation. Les témoignages très publics des travailleurs de la morgue, des chauffeurs d’ambulance et des publications sur les réseaux sociaux montrent de plus en plus clairement qu’il existe un écart aigu entre le décompte officiel et le nombre réel de décès. Il semble y avoir une tendance cyclique à ce sujet. Au pic de la première vague du coronavirus en Inde l’année dernière, The Lancet avait également publié un rapport sur le peu de clarté de la classification des décès par corona, qui à son tour remettait en question l’affirmation de l’Inde selon laquelle le taux de mortalité le plus bas était en dépit d’être le deuxième – nation la plus peuplée du monde. La question est – Sommes-nous en train de nous répéter?

