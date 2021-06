Le bilan des morts de Covid-19 au Brésil dépasse les 500 000

Lors du choix d’une police pour un père, il y a diverses caractéristiques qu’il faut examiner selon la tranche d’âge – telles que les plans OPD pour minimiser les dépenses directes, la couverture de protection des réclamations, etc. Les pères sont les héros méconnus de nos familles. Avec l’âge, nos pères sont plus sujets aux […] More