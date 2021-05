Le bilan des morts d’enfants atteint 52 à Gaza après la frappe aérienne d’Israël ⋆ .

Au moins 26 personnes ont été tuées à Gaza ce matin alors que les sauveteurs s’efforcent de retirer les survivants des décombres (Photo: AP / . / .)

Les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 26 personnes à Gaza ce matin dans l’attaque la plus meurtrière depuis le début des combats il y a six jours.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 10 femmes et huit enfants figuraient parmi les morts et qu’au moins 50 autres ont été blessés.

Les sauveteurs et les médecins s’efforcent de retirer les survivants des décombres après que les avions Isreali ont ciblé plusieurs bâtiments et routes dans la ville de Gaza.

Le dernier assaut est survenu peu de temps après qu’Israël a déclaré qu’il avait bombardé la maison du chef du Hamas à Gaza.

Un porte-parole militaire a déclaré qu’il avait détruit les maisons de Yehiyeh Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à l’intérieur du territoire, et de son frère Muhammad. Khalil al-Hayeh, un autre dirigeant du Hamas, a également vu sa maison réduite en ruines.

On pense qu’aucun des hauts responsables du Hamas ne se trouvait chez eux ou près de chez eux lorsque les bombes ont frappé, la majorité d’entre eux étant allés dans la clandestinité.

Un homme est sauvé des débris d’un bâtiment suite aux frappes aériennes (Photo: .)



La défense civile palestinienne recherche des personnes dans les décombres d’une maison détruite (Photo: EPA)

Israël semble avoir intensifié ses frappes ces derniers jours pour infliger autant de dégâts que possible au Hamas, tandis que les médiateurs internationaux tentent de négocier un cessez-le-feu. Mais cibler les dirigeants du groupe entravera probablement ces efforts.

Un diplomate américain dans la région tente de désamorcer les tensions alors que le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu une réunion d’urgence dimanche.

Les combats ont commencé il y a six jours lorsque le Hamas et d’autres groupes militants ont commencé à tirer des roquettes sur Israël, après avoir lancé un ultimatum.

Les tensions au sujet de la mosquée al-Aqsa, un lieu saint à Jérusalem, et la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes ont débordé, et le Hamas a demandé à Israël de retirer ses forces de la région.

Un Palestinien prie alors qu’il se tient au milieu des décombres de bâtiments détruits lors de frappes aériennes meurtrières israéliennes à Gaza (Photo: AP)



Les sauveteurs tirent un survivant de sous les décombres d’un immeuble résidentiel détruit (Image: AP)

La violence a alimenté les manifestations en Cisjordanie occupée et attisé les tensions entre certains citoyens juifs et arabes en Israël, avec des informations faisant état d’affrontements et d’attaques de justiciers contre des personnes et des biens.

À ce jour, au moins 181 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont 52 enfants et 31 femmes. 1.225 autres ont été blessés, a annoncé dimanche le ministère palestinien de la Santé.

Israël a fait état de 10 morts, dont deux enfants, dont l’un avait cinq ans.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();