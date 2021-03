Le bilan des morts reste au-dessus de la vallée de l’été dernier après un an de pandémie

Le nombre de morts est toujours le dernier à commencer à baisser, marquant la fin définitive des vagues de la pandémie. Fin mars dernier, en pleine détention, le augmentation persistante du nombre de morts tombé comme une dalle dans l’humeur d’une population qu’elle avait déjà été enfermée à la maison pendant deux semaines sans voir de résultats.

Le pic a alors été atteint le 2 avril, avec 950 décès enregistrés par Covid-19, un chiffre dont nous savons maintenant qu’il était en réalité beaucoup plus élevé que celui officiel, comme on peut le déduire des données du Daily Mortality Monitoring System (MoMo).) du Centre national d’épidémiologie.

D’après ce dossier, ce jour-là, près de 3000 personnes sont mortes en Espagne, alors que l’estimation, suivant le nombre moyen de décès ces dernières années à ces dates, aurait été d’environ 1 200 décès.

Bien que l’effondrement du système de santé ait également causé de nombreux décès non directement liés à Covid-19, avec les données MoMo en main, il est facilement déductible que ce jour-là, plus de 950 personnes officiellement enregistrées sont décédées du coronavirus, qui ne comptaient que celles qui avait subi un test PCR.

L’escalade rapide de la première vague

Au cours de la première vague, la mortalité a augmenté rapidement, montrant que la transmission était totalement incontrôlée et que les infections des semaines précédentes étaient passées inaperçues en raison de la rareté des connaissances sur la maladie.

Le jour où le Le gouvernement a déclaré l’état d’alerte, seuls 15 décès ont été enregistrés. Onze jours plus tard, le 25 avril, le chiffre était déjà de 738 décès quotidiens et le chiffre a continué d’augmenter jusqu’à ce fatidique 2 avril 2020. À partir de ce moment, une baisse beaucoup plus lente a commencé que la hausse de mars.

La désescalade a commencé le 4 mai, lorsque la soi-disant «phase 0» a commencé, 52 jours après le début de la détention. Ce jour-là, 164 décès ont été enregistrés.

Avec l’arrivée de l’été, la pandémie semblait terminée. Le bilan des morts est resté à zéro pendant plusieurs jours et une augmentation n’a commencé à être perçue qu’en août. Le 13 de ce mois, avec 26 décès enregistrés ce jour-là, Fernando Simón, directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires du Ministère de la Santé, a parlé, pour la première fois, de « deuxième vague ».

Un chiffre qui n’en finit pas d’entamer une nette baisse

L’augmentation du nombre de morts a depuis lors été beaucoup plus lente que lors de la première vague. Le 29 septembre, plus de 200 décès ont été enregistrés pour la première fois depuis mai et près d’un mois plus tard, le 25 octobre, l’état d’alerte a de nouveau été décrété dans tout le pays.

Le jour avec le plus de morts de cette deuxième vague serait le 24 novembre, lorsque 537 décès ont été signalés. À partir de ce jour, un déclin très lent a commencé, qui était pratiquement lié au début de la troisième vague de la pandémie. Noël a été le tournant.

Les décès n’ont cessé d’augmenter tout au long du début de l’année. Le 25 janvier, 767 sont atteints et le 8 février, dans le pic de mort de la troisième vague, le chiffre atteint 909, approchant le maximum enregistré pendant toute la pandémie, en avril 2020.

Depuis lors, les données les plus dures de tout ce que nous laisse le rapport quotidien sur la pandémie ont subi des hauts et des bas et n’ont pas fini d’entamer un net recul, restant à des chiffres encore très élevés qui nous rappellent, comme il y a un an, de plier le les courbes de la pandémie nécessitent un effort long et extrêmement dur.