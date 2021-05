Le bilan du COVID-19 sur l’économie indienne s’aggrave, la crise de l’emploi s’aggrave: sondage .

Le taux de chômage de l’Inde a grimpé à un sommet de près d’un an de 14,73% au cours de la semaine se terminant le 23 mai, selon le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), reflétant l’impact du ralentissement économique. (Source de la photo: .)

Les perspectives économiques de l’Inde se sont à nouveau affaiblies, bien que légèrement, les prévisions du pire des cas suggérant que le bilan de la pandémie de coronavirus pourrait être beaucoup plus grave, suscitant des craintes que la crise de l’emploi ne s’aggrave au cours de l’année à venir, selon un sondage ..

Le renouvellement des restrictions pour freiner la vague actuelle de coronavirus a bloqué l’activité économique, laissant plusieurs millions de personnes sans travail et poussant les économistes – qui ont été globalement optimistes – à revoir à la baisse leurs opinions pour la deuxième fois depuis début avril.

Le sondage des 20 et 27 mai a montré que les perspectives pour le trimestre en cours avaient été abaissées à 21,6% par an et à 9,8% en moyenne pour cet exercice, contre 23,0% et 10,4% respectivement il y a un mois. On prévoyait alors que l’économie croîtrait de 6,7% au cours du prochain exercice, comparativement à 6,5% prévu précédemment.

Alors que le consensus indiquait des chiffres de croissance saine plus tard cette année, les 29 économistes, en réponse à une question supplémentaire, ont averti que les perspectives étaient soit «faibles et sujettes à de nouvelles baisses», soit «fragiles, avec un inconvénient limité».

Aucun ne s’attendait à une «forte reprise, suivie d’une mise à niveau».

«La reprise en Inde a été forte dans les mois précédant la deuxième vague. Cela nous porte à croire que la reprise peut rebondir rapidement après la baisse du nombre de nouvelles infections. Mais la mise en œuvre de la vaccination doit s’accélérer pour avoir un effet cette année », a déclaré Wouter van Eijkelenburg, économiste chez Rabobank.

«Par conséquent, de nouvelles poussées du virus sont suspendues au-dessus de la récupération comme l’épée de Damoclès. Jusqu’à ce qu’une grande partie de la population soit vaccinée, il reste ce risque à la baisse de nouvelles vagues et de verrouillages ultérieurs entravant la reprise. »

Soulignant les inquiétudes selon lesquelles un déploiement lent du vaccin pourrait avoir un impact plus important sur l’économie, le consensus a montré que dans le pire des cas, l’économie ne ferait en moyenne que 6,8% de croissance cet exercice après sa plus profonde récession l’année dernière.

«Espérons que (la situation) ne va pas là-bas. Si c’est le cas et que nous avons une autre vague… après celle-ci, peut-être que le gouvernement en tirera quelques leçons – qu’il vaut mieux verrouiller l’économie le plus tôt possible », a déclaré Gareth Leather, économiste principal pour l’Asie chez Capital Economics.

«La menace de nouvelles vagues pèsera sur les perspectives économiques tant que les progrès de la vaccination en Inde resteront médiocres.»

Lorsqu’on leur a demandé s’il y avait un risque que la situation du chômage en Inde s’aggrave au cours de l’année à venir, plus de 85%, soit 25 des 29 répondants, ont dit qu’il était élevé, dont quatre qui ont dit très élevé. Les quatre autres ont déclaré que le risque était faible.

“Il va y avoir un choc de demande important pour l’économie, dont une partie pourrait être une destruction permanente de la demande, poussant ainsi davantage hors du marché de l’emploi et maintenant le taux de chômage élevé au cours de l’année à venir”, a déclaré Prakash Sakpal, économiste principal pour l’Asie. chez ING.

La Banque de réserve de l’Inde a maintenu sa politique monétaire souple, y compris plusieurs mesures de liquidité, et devrait rester sur une trajectoire facile pour cet exercice.

Alors que les appels se sont multipliés pour plus de mesures de relance budgétaire pour accélérer la guérison économique, le gouvernement dispose d’un espace limité pour répondre aux défis posés par la crise sanitaire.

«Si le gouvernement indien augmente les dépenses… il évitera probablement une perte de production économique à court terme, mais cela met simultanément plus de pression sur la viabilité de la dette à plus long terme, hypothéquant essentiellement leur avenir», a déclaré Eijkelenburg de Rabobank.

«Les décideurs politiques indiens se trouvent entre un rocher et une situation difficile en ce qui concerne les décisions relatives à des mesures de relance budgétaire supplémentaires.»

