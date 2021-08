Le bilan du séisme en Haïti s’élève à plus de 700

Une vue d’un bâtiment effondré à la suite d’un tremblement de terre, aux Cayes, en Haïti, dans cette image fixe tirée d’une vidéo obtenue par . le 14 août 2021.

. TV | .

Le bilan des victimes d’un puissant séisme de magnitude 7,2 en Haïti a fortement augmenté dimanche, avec au moins 724 morts et un minimum de 2 800 blessés.

Les chiffres mis à jour du Bureau de la protection civile d’Haïti font suite à un précédent décompte de 304 morts. Le directeur du bureau, Jerry Chandler, a déclaré que les sauveteurs continuaient de rechercher d’éventuels survivants sous les décombres.

Les habitants de la nation insulaire des Caraïbes se sont précipités dans les rues pour rechercher la sécurité et aider à secourir les personnes piégées dans les décombres de maisons, d’hôtels et d’autres structures effondrées.

Le tremblement de terre de samedi a frappé la partie sud-ouest de la nation la plus pauvre de l’hémisphère, rasant presque certaines villes et déclenchant des glissements de terrain qui ont entravé les efforts de sauvetage dans deux des communautés les plus durement touchées. La catastrophe a ajouté au sort des Haïtiens qui étaient déjà aux prises avec la pandémie de coronavirus, un assassinat présidentiel et une vague de violence des gangs.

L’épicentre du séisme se situait à environ 125 kilomètres (78 miles) à l’ouest de la capitale Port-au-Prince, a indiqué l’US Geological Survey. Les dégâts généralisés pourraient s’aggraver au début de la semaine prochaine, avec la tempête tropicale Grace qui devrait atteindre Haïti tard lundi ou tôt mardi, apportant des pluies torrentielles.

Des répliques ont été ressenties tout au long de la journée et de la nuit, lorsque de nombreuses personnes maintenant sans abri ou effrayées par la possibilité que leurs maisons fracturées s’effondrent sur elles sont restées dans la rue pour dormir – si leurs nerfs le permettaient.

Dans la ville côtière très endommagée des Cayes, certaines familles ont récupéré leurs quelques biens et ont passé la nuit sur un terrain de football en plein air. Le dimanche matin, les gens ont fait la queue pour acheter le peu qui était disponible : des bananes, des avocats et de l’eau sur un marché de rue local.

Certains dans la ville ont loué Dieu pour avoir survécu au tremblement de terre, et beaucoup se sont rendus à la cathédrale de la ville, qui semblait extérieurement intacte même si la résidence des prêtres avait été détruite.

“Nous n’avons plus que Jésus maintenant”, a déclaré Johanne Dorcely, 58 ans, dont la maison a été détruite. “S’il n’y avait pas eu Jésus, je ne pourrais pas être ici aujourd’hui.”

Le Premier ministre Ariel Henry a déclaré qu’il envoyait de l’aide dans des zones où des villes ont été détruites et des hôpitaux débordés de patients. Un ancien sénateur a loué un avion privé pour transporter les blessés des Cayes à Port-au-Prince pour une assistance médicale.

Henry a déclaré l’état d’urgence d’un mois pour l’ensemble du pays et a déclaré qu’il ne demanderait pas d’aide internationale tant que l’étendue des dégâts ne serait pas connue.

“Le plus important est de récupérer le plus de survivants possible sous les décombres”, a déclaré Henry. “Nous avons appris que les hôpitaux locaux, en particulier celui des Cayes, sont submergés de blessés, de fractures.”

Les secouristes et les passants ont réussi à mettre de nombreuses personnes à l’abri des décombres.

Chandler a déclaré qu’une enquête partielle sur les dommages structurels avait révélé au moins 860 maisons détruites et plus de 700 endommagées. Des hôpitaux, des écoles, des bureaux et des églises ont également été touchés.

Sur la petite île d’Ile-a-Vache, à environ 10,5 kilomètres des Cayes, le séisme a endommagé une station balnéaire prisée des responsables haïtiens, des chefs d’entreprise, des diplomates et des travailleurs humanitaires. Fernand Sajous, le propriétaire de l’Abaka Bay Resort, a déclaré par téléphone que neuf des 30 chambres de l’hôtel se sont effondrées, mais il a déclaré qu’elles étaient vacantes à l’époque et que personne n’a été blessé.

“Ils ont disparu – juste comme ça”, a déclaré Sajous.

Les habitants des Cayes ont tenté de sortir les clients des décombres d’un hôtel effondré, mais au coucher du soleil, ils n’avaient pu récupérer que le corps d’une fillette de 7 ans dont la maison se trouvait derrière l’établissement.

“J’ai huit enfants et je cherchais le dernier”, a déclaré Jean-Claude Daniel en larmes. “Je ne la reverrai plus jamais vivante. Le tremblement de terre a détruit ma vie. Il m’a enlevé un enfant.”

Des gens se tiennent devant un immeuble effondré à la suite d’un tremblement de terre, aux Cayes, en Haïti, sur cette image fixe tirée d’une vidéo obtenue par . le 14 août 2021.

. TV | .

Les rapports d’hôpitaux débordés surviennent alors qu’Haïti lutte contre la pandémie et le manque de ressources pour y faire face. Le pays de 11 millions d’habitants n’a reçu son premier lot de vaccins contre le coronavirus donnés par les États-Unis que le mois dernier via un programme des Nations Unies pour les pays à faible revenu.

Le tremblement de terre a également frappé un peu plus d’un mois après que le président Jovenel Moïse a été abattu à son domicile, plongeant le pays dans le chaos politique. Sa veuve, Martine Moïse, qui a été grièvement blessée dans l’attentat, a posté sur Twitter un message appelant à l’unité entre les Haïtiens : « Unissons nos épaules pour apporter la solidarité.

Alors qu’il montait à bord d’un avion à destination des Cayes, Henry a déclaré qu’il souhaitait une “solidarité structurée” pour s’assurer que la réponse soit coordonnée afin d’éviter la confusion qui a suivi le tremblement de terre dévastateur de 2010, lorsque l’aide a tardé à atteindre les résidents après que 300 000 Haïtiens ont été tués. .

Le président américain Joe Biden a autorisé une réponse immédiate et a nommé l’administratrice de l’USAID, Samantha Power, pour superviser l’effort américain pour aider Haïti. L’USAID aidera à évaluer les dégâts et à aider à la reconstruction, a déclaré Biden, qui a qualifié les États-Unis d'”ami proche et durable du peuple haïtien”.

Power a annoncé dimanche que l’USAID envoyait une équipe de recherche et de sauvetage à la demande du gouvernement haïtien. L’équipe de 65 personnes apportera des outils spécialisés et des fournitures médicales pour aider à la réponse à la catastrophe, a déclaré Power sur Twitter.

L’Argentine et le Chili ont également été parmi les premières nations à promettre de l’aide.

Le groupe d’aide Samaritan’s Purse, basé en Caroline du Nord, a annoncé dimanche qu’il transporterait par avion 13 spécialistes des interventions en cas de catastrophe et 31 tonnes de fournitures d’urgence à Haïti, y compris des matériaux d’abri et des unités de filtration d’eau.

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que l’activité des gangs dans le quartier balnéaire de Martissant, juste à l’ouest de la capitale haïtienne, compliquait également les efforts de secours.

“Personne ne peut se déplacer dans la région”, a déclaré par téléphone Ndiaga Seck, porte-parole de l’UNICEF à Port-au-Prince. “Nous ne pouvons que survoler ou prendre une autre route.”

Seck a déclaré que les informations sur les décès et les dégâts tardaient à arriver à Port-au-Prince en raison du service Internet irrégulier, mais l’UNICEF prévoyait d’envoyer des fournitures médicales à deux hôpitaux du sud, à Les Cayes et à Jérémie.

Les habitants de Port-au-Prince ont ressenti la secousse et beaucoup se sont précipités dans les rues avec peur, bien qu’il ne semble pas y avoir de dégâts là-bas.

Haïti, où beaucoup vivent dans des conditions précaires, est vulnérable aux tremblements de terre et aux ouragans. Un séisme de magnitude 5,9 en 2018 a fait plus d’une dizaine de morts.

Tôt dimanche, l’île avait subi six répliques plus fortes que la magnitude 5,0 et plus au-dessus de 4,0.

Claude Prepetit, ingénieur civil et géologue haïtien, a mis en garde contre le danger des structures fissurées.

“Des répliques plus ou moins intenses sont à prévoir pendant un mois”, a-t-il dit, prévenant que certains bâtiments, “gravement endommagés lors du séisme, peuvent s’effondrer lors des répliques”.