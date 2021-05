Le bilan économique de l’Inde au quatrième trimestre est meilleur que prévu, le PIB augmente de 1,6 % ; Des experts décodent les données du PIB

Bien que le T4 ait connu une forte croissance du PIB, certains s’attendent à un renversement de tendance au cours du trimestre en cours en raison de la grave deuxième vague observée en avril et début mai.

Le bilan économique de l’Inde est arrivé avec des chiffres meilleurs que prévu, le PIB ayant enregistré une croissance de 1,6% au cours de la période janvier-mars. Les chiffres de croissance étaient meilleurs que la prévision médiane de 1% par 29 économistes interrogés par .. Pour l’ensemble de l’exercice 2020-21, la contraction économique s’est établie à -7,3%, mieux que les propres estimations du gouvernement -8%. Le secteur agricole a continué de croître régulièrement au cours du trimestre, tandis que la construction, l’électricité et les autres services publics ont affiché une forte croissance. Bien que le quatrième trimestre ait connu une forte croissance du PIB, certains s’attendent à un renversement de tendance au cours du trimestre en cours en raison de la deuxième vague sévère observée en avril et début mai.

Construction, surprise du secteur manufacturier

Govinda Rao, conseiller économique en chef, Évaluations de la briqueterie : “Les activités de construction et de fabrication semblent avoir repris plus rapidement au dernier trimestre de l’exercice 21 tandis que le secteur des services continue de souffrir le plus avec le commerce, le segment des hôtels étant estimé en contraction de 15,5%. La croissance modérée de l’administration publique retarde également la reprise de la croissance.

Suman Chowdhury, directeur des analyses, Acuité Ratings & Research : “Ce qui attire notre attention, cependant, c’est l’impression trimestrielle GVA pour le T4FY21. Le secteur manufacturier a enregistré une croissance de 6,9% en glissement annuel au T4 qui, malgré l’impact du facteur de base, met en évidence la reprise de l’activité industrielle. De plus, le secteur de la construction a enregistré une croissance de 14,5% en glissement annuel, ce qui, à notre avis, indique l’effet des dépenses en capital du gouvernement. Ce qui est agréablement surprenant, c’est que les services financiers, immobiliers et autres ont également enregistré une croissance saine de 5,4% au T4FY21.

Binod Modi Responsable de la stratégie chez Reliance Securities: « L’industrie manufacturière et la construction ont contribué de manière significative au 4QFY21 en augmentant respectivement de 7 % et de 14 % en glissement annuel et en augmentant leur contribution au PIB de 50 à 90 points de base. Dans l’ensemble, ce nombre indique de bonnes perspectives d’avenir avec l’affaiblissement de la deuxième vague. »

Deuxième vague pour frapper la reprise à venir?

Deepthi Mathew, économiste chez Geojit Financial Services: “L’impact de la deuxième vague de la pandémie pourrait être vu dans les chiffres du PIB pour le premier trimestre de l’exercice 22, car la plupart des États ont imposé des fermetures et d’autres restrictions à partir d’avril.”

Madhavi Arora, économiste en chef, Emkay Global Financial Services: «L’impression de croissance meilleure que prévu est en partie due aux bons résultats des entreprises au trimestre de mars de l’exercice 21. Nous admettons que la situation est toujours en mouvement et qu’elle est trop naissante pour évaluer l’impact réel de la deuxième vague sur les variables macro. Nous pensons qu’il est peu probable que l’impact soit de la même ampleur que l’année dernière. »

Sreejith Balasubramanian, économiste – Gestion de fonds, IDFC AMC: « Avec le début de la deuxième vague, les aspects clés sont vraiment de savoir comment le revenu et la consommation des ménages vont évoluer, l’impact et donc la contribution de l’économie rurale cette fois-ci et le comportement d’investissement et de crédit.

Suman Chowdhury, directeur des analyses, Acuité Ratings & Research: « Alors que la deuxième vague de Covid est susceptible d’avoir un impact sur ces segments au premier trimestre de l’exercice 22, il est clair que la suppression des blocages et des restrictions de mouvement d’ici juin devrait aider l’économie à reprendre la dynamique de croissance perdue d’ici le deuxième trimestre de l’exercice 22 à moins que nous ne voyions une menace de troisième vague etc. Nous continuons donc de maintenir notre prévision de croissance du PIB de 10,0% pour l’exercice 22. »

Rumki Majumdar, économiste, Deloitte Inde: «Avec une majorité d’États imposant des verrouillages stricts en avril et mai, nous prévoyons que le préjudice économique de la deuxième vague restera contenu jusqu’au trimestre avril-juin. L’activité économique reprendra rapidement au cours de la seconde moitié de l’exercice. Des facteurs tels que la baisse des infections, une augmentation potentielle du rythme de la vaccination et les festivals à venir dans les mois à venir stimuleront probablement les dépenses de consommation et d’investissement en raison de la forte demande refoulée. »

Soulagement pour RBI MPC

Nish Bhatt, fondateur et PDG, Millwood Kane International – une société de conseil en investissement: « Les données du PIB meilleures que prévu auront une incidence positive sur la politique de crédit de la RBI prévue plus tard cette semaine. À l’avenir, nous nous attendons à ce que le taux de croissance reprenne grâce aux dernières mesures de secours annoncées par le gouvernement, au déverrouillage progressif par les États, à la mousson normale, à une vaccination élevée et à une diminution du nombre de nouveaux cas.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.