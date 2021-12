« Le bilan est négatif, même si nous avons été proches d’en ajouter »

12/05/2021 à 16:41 CET

Vicente Moreno, entraîneur de l’Espanyol, a regretté la défaite subie au stade Vallecas contre le Rayo et a reconnu que « le bilan est négatif » car ils n’ont même pas pu marquer un point, même s’il a admis qu’ils étaient « proche » de marquer dans le fort de l’équipe madrilène.

Rayo Vallecano gagné avec un but contre son camp du défenseur central uruguayen Leandro Cabrera à la 54e minute qui laisse l’Espanyol sans célébrer une victoire en tant que visiteur jusqu’à présent cette saison.

« Le retour est négatif car nous n’avons même pas pu ajouter. Parler de justice ou non dans les résultats est difficile, bien que dans la partie finale nous ayons eu deux occasions très claires mais nous n’avons pas été en mesure de bien faire les choses », a déclaré Moreno lors d’une conférence de presse.

« Quand il y a une partie finale comme celle-ci, de nombreux facteurs conditionnent le jeu et dans ce cas, Rayo ne se présente qu’avec ses performances, ce qui n’est pas facile.Nous avons été proches parce que dans la partie finale, nous avons eu ces deux actions que si nous les avions marquées, elles auraient tout changé« , a-t-il souligné.

L’entraîneur de l’Espanyol a reconnu qu’ils étaient « agacés » parce qu’ils avaient « voulu battre le Rayo et cela n’a pas pu être ».

« Vous devez désormais penser au prochain match à domicile et continuer à ajouter et revenir à une dynamique positive. Aujourd’hui, on a manqué en première mi-temps d’avoir un peu plus de tranquillité, de jouer au plus près de son but, mais il y a un adversaire devant qui parfois vous quitte et parfois pas », a-t-il commenté.

Vicente Moreno a également évoqué l’une des dernières actions du parti, un manque d’Oscar Valentin qui a déclenché un tangana dont Fran Mérida a été expulsée, qui était sur le banc de l’Espanyol.

« Le PDG qui est celui qui a fait le moins de ceux qui l’ont été », a-t-il déclaré.