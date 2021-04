Le Bilbao Ath. a battu Calahorra 2-1 à domicile

07/04/2021 à 20:03 CEST

le Sportif il a remporté à domicile 2-1 son premier match de la deuxième phase du deuxième B disputé ce mercredi aux installations de Lezama. Après le résultat obtenu, le Bilbao Ath. est deuxième avec 42 points et Calahorra cinquième avec 34 points après la dispute du match.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe Calagurritan, qui a inauguré le lumineux avec un but de Alvarez à la 16e minute. Cependant, le Bilbao Ath. à la 31e minute, il a atteint l’égalisation grâce à un but de Juan Artola. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a retracé le match grâce à un but de Antxón Jaso peu de temps avant la fin, en particulier en 85, terminant le match avec un score final de 2-1.

L’arbitre a averti Highlander et Diarra par le Sportif déjà Carrique, Robert, Alvarez et Ouistiti par l’équipe Calagurritan.

Pour le moment, le Sportif reste avec 42 points et Calahorra avec 34 points.

Le deuxième jour, le Bilbao Ath. lui fera face Tudelano loin de chez soi, tandis que le Calahorra jouera son match contre Real Sociedad B dans son fief.

Fiche techniqueBilbao Ath.:Iru, Núñez, Aitor Paredes, Antxón Jaso, Imanol, Diarra, Prados, Williams, Juan Artola, Serrano et TascónCalahorra:Roberto, Titi, Víctor Andrés, Amorrortu (Nierga, min.76), Sota (Fran Rodriguez, min.70), Borja Vicent, Ramón Riego, Martinez (Rayco, min.76), Alvarez (Jordi Ortega, min.65) , El Haddadi (David Soto, min.70) et CarriqueStade:Installations de LezamaButs:Alvarez (0-1, min.16), Juan Artola (1-1, min.31) et Antxón Jaso (2-1, min.85)