le Bilbao Ath. se rend au stade SD Logroñés pour conclure le championnat

08/05/2021 à 12:26 CEST

Dimanche prochain à 12h00, le match de la dernière journée de la deuxième phase de la deuxième B sera joué, dans lequel nous verrons le SD Logroñés et à Sportif dans le Coupe du monde 82.

La SD Logroñés a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au sixième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Amorebieta par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés à ce jour, avec 22 buts en faveur et 23 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Bilbao Ath. a réussi à vaincre le Tudelano 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Victor Oui Highlander, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des SD Logroñés. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté quatre avec un chiffre de 46 buts en faveur et 24 contre.

En tant que local, le SD Logroñés Il a réalisé des statistiques de deux nuls en deux matches disputés dans son stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matches à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Bilbao Ath. ils ont un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Coupe du monde 82 et l’équilibre est d’une défaite en faveur de la SD Logroñés. Le dernier match auquel ils ont joué SD Logroñés et le Sportif Dans cette compétition, c’était en avril 2013 et s’est terminée avec un résultat de 5-0 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, on peut voir que le Bilbao Ath. ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de 20 points. L’équipe de Albert Aguilà Il arrive au match en sixième position et avec 31 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en première position avec 51 points.