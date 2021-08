Le billet de vol spatial Virgin Galactic coûtera plus de Rs 3 crore! Justin Beiber et Leonardo DiCaprio s’inscrivent — vérifiez les détails

En plus de l’apesanteur, les passagers pourront voir la Terre depuis l’espace dans toute sa splendeur et sa magnificence.

Vol spatial Virgin Galactic : alors que la possibilité de voyager dans l’espace comme une tournée est une merveilleuse réalisation des capacités humaines et de l’imagination, ceux qui veulent devenir des touristes de l’espace devront payer une fortune pour cette opportunité. Selon un rapport d’Indian Express, les vols spatiaux devant être effectués dans l’espace par Virgin Galactic coûteront au moins 450 000 $ pour une personne, ce qui représente plus de 3 crores de roupies. Les milliardaires et les célébrités du monde entier seraient peut-être plus heureux de savoir que le coût estimé à payer pour le vol spatial de Virgin Galactic est bien inférieur à ce que l’enchérisseur gagnant a payé pour voyager dans l’espace avec le fondateur d’Amazon Jeff Bezos sur le système de fusée New Shepard. Sur plus de 7600 personnes de 159 pays qui avaient manifesté leur intérêt pour réserver le siège, l’heureux gagnant a finalement obtenu le siège pour 28 millions de dollars.

Importance de l’annonce de Virgin Galactic

Le propriétaire de Virgin Galactic Richard Branson et trois employés de son entreprise ont réussi à atteindre le bord de l’espace le mois dernier. Branson et son équipe étaient montés à bord du SpaceShipTwo pour terminer leur voyage. Virgin Galactic n’est pas la première entreprise à s’être aventurée dans le domaine en plein essor du tourisme spatial, car d’autres entreprises, dont Virgin Atlantic, SpaceX, XCOR Aerospace, Blue Origin et Armadillo Aerospace, prévoient déjà de lancer des services de tourisme spatial pour les gens ordinaires. Comme toute autre tournée, l’industrie du tourisme spatial vise à emmener l’homme du commun dans un espace qui a jusqu’à présent été habité pour le moins de temps par des astronautes entraînés.

Comment réserver les billets ?

Outre les deux pilotes du vaisseau spatial, le SpaceShipTwo peut accueillir six autres «touristes» et aurait plus de fenêtres que tout autre vaisseau spatial de la société. La société a déclaré que les personnes intéressées peuvent effectuer une inscription préliminaire en payant des frais remboursables de 1 000 $. Une fois l’inscription effectuée, la société informera les personnes inscrites au fur et à mesure de la mise en vente des billets.

De grands noms déjà inscrits

Plus de 600 personnes ultra riches du monde entier se sont inscrites pour l’installation, dont le chanteur Justin Beiber et l’acteur Leonardo DiCaprio. La société a souligné qu’elle envisageait de lancer des centaines de vols spatiaux similaires à l’avenir pour démocratiser les voyages spatiaux et donner la possibilité à une personne ordinaire de débourser quelques milliers de dollars et de contempler la Terre depuis l’espace.

Comment sera l’expérience spatiale?

Tous les soi-disant astronautes qui auront enfin la possibilité de monter à bord du vol spatial recevront une formation de trois jours avant de monter à bord du vaisseau spatial. SpaceShipTwo qui voyagera dans l’espace sera ensuite relié à un avion ordinaire qui emmènera le vaisseau spatial à une hauteur d’environ 50 000 pieds. À cette hauteur, le vaisseau spatial se détachera et voyagera dans l’espace à une vitesse plus de trois fois supérieure à celle du son.

Les passagers auront également la possibilité de profiter de quelques minutes d’apesanteur car il n’y aura pas de gravité sur le vaisseau spatial. En plus de l’apesanteur, les passagers pourront voir la Terre depuis l’espace dans toute sa splendeur et sa magnificence.

