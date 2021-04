Le Binance Charity Fund (BCF) reconnaît officiellement le projet Raven X

Compartir

Raven X vise à créer des solutions du dernier kilomètre pour des projets sociaux percutants et à les faire évoluer rapidement pour changer des millions de vies dans le monde de manière fondamentale.

Par le biais de ses partenaires et donateurs, Raven X cherche à présenter une expérience entièrement nouvelle pour faire un don et développer des solutions réfléchies qui apportent un réel changement aux problèmes les plus complexes du monde.

Raven X permet aux personnes sans smartphone de posséder facilement des portefeuilles cryptographiques et de recevoir / transférer des devises numériques qui servent d’actifs alternatifs pour protéger la valeur de leur propriété.

Raven X reconnu par BCF!

En seulement deux jours, Raven X a amassé plus de 100 000 $ en dons à BCF, un fonds qui apporte de la transparence aux dons. La communauté Raven X a été très active depuis son lancement et a dépassé le cap des 380 000 $ de dons à Binance Charities en seulement huit jours.

Binance a officiellement reconnu Raven X dans un tweet le 23 avril. Le fonds de bienfaisance bien établi s’est dit extrêmement reconnaissant du soutien et de la générosité du projet en accordant de l’importance aux projets BCF. La reconnaissance de Binance est une excellente nouvelle pour Raven X et donnera à la plate-forme une publicité indispensable.

Le projet avait ajouté environ 1000 titres par jour après son lancement. Depuis, ce nombre a doublé au cours des dernières 24 heures. Il compte maintenant plus de 11 000 titres. Le projet a encore beaucoup d’espace pour se développer et continuera à donner plus de dons à BCF à mesure que de plus en plus d’utilisateurs rejoindront la communauté.

Au cours de sa première semaine, le jeton natif (RX) du projet a atteint un nouvel ATH toutes les 24 heures. Le jeton est actuellement en phase de consolidation à son prix de 0,02322 USD sur CoinMarketCap. Il y a rarement eu un meilleur moment pour monter dans le train RX; Le jeton montera probablement en flèche très peu de temps après la reconnaissance de Binance.

Le premier jeton de charité complètement transparent

Raven X se démarque du reste des autres entreprises de type RFI car il a une réelle utilité qui rendrait la plate-forme caritative utile à long terme. Le projet offre une solution unique à travers son contrat qui applique des frais de brûlage de 2% et change 2% des jetons de chaque transaction en BNB. Ces jetons échangés sont automatiquement attribués au portefeuille de dons de bienfaisance de Binance!

Brûler 2% du TX sert de bon mécanisme de dégonflage. De plus, 2% sont redistribués à la communauté en guise de récompense pour avoir le jeton.

Le hic, c’est que tous les dons sont encodés dans le contrat intelligent et envoyés directement dans le portefeuille caritatif de Binance, faisant de RX le premier jeton caritatif transparent. Cette approche élimine toute intervention de tiers dans le transfert BNB, assurant la sécurité des fonds donnés.

La somme de tous les BNB donnés par ce projet peut être consultée dans l’historique des transactions du portefeuille BCF comme un moyen de favoriser la transparence.

Développements récents dans Raven X

Grâce à l’engagement de l’équipe Raven X et au soutien de la communauté, ce projet a fait des progrès incroyables depuis son lancement.

Certaines des dernières réalisations incluent la liste de RX sur les principaux échanges Coinbase et Coingecko. Le jeton est également répertorié et suivi sur CoinMarketCap (CMC); Il était à la mode sur le site de classement cryptographique le septième jour après le lancement et figurait sur la liste des meilleurs gagnants de la plate-forme.

Parmi les autres développements majeurs, citons la vérification du jeton RX sur BSC Scan et le lancement d’un site Web remanié avec une feuille de route beaucoup plus affinée.

L’équipe marketing prévoit de lancer des produits promotionnels sur le thème de Raven X et de sécuriser les publicités payantes dans plusieurs publications cryptographiques remarquables. Cette campagne de marketing bien planifiée devrait attirer l’attention des médias sur Raven X dans les jours et les semaines à venir.

Raven X a déjà passé deux audits en termes de sécurité et l’audit Certik est déjà en cours. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités à venir sur la feuille de route du projet, y compris le lancement d’un nouveau marché NFT.