Le biographe de Meghan affirme que l’assistant du Palace l’a fait taire sur la faille de Kate: «  Restez dans votre coin!  » | Royal | Nouvelles

Meghan Markle: experte sur l'incident d'une fille de fleur avec Kate Middleton

L’interview révélatrice de Meghan avec un ami proche et célèbre animateur de talk-show Oprah Winfrey a relancé la querelle en cours entre les partisans du Sussex et les fans de Cambridge. Lorsque ITV a diffusé la «conversation intime» le mois dernier, beaucoup ont souligné que Kate était la première sur la ligne de tir. Sa belle-sœur a affirmé que les informations faisant état d’une querelle entre eux remontant à 2018 étaient inexactes et qu’une retombée en particulier l’avait laissée en larmes.

Meghan a ajouté: «Je ne partage en aucun cas cet article sur Kate pour la dénigrer.»

Mais, comme l’a noté la biographe royale Katie Nicholl, «Kate n’est pas en mesure de répondre et Meghan et Harry le savent» – et les allégations de Meghan ont donc ravivé une fois de plus les comparaisons entre les deux femmes.

Omid Scobie, l’un des co-auteurs de la biographie pro-Sussex Finding Freedom, a déclaré à Vogue que le fossé entre l’équipe Meghan et l’équipe Kate s’étendait même au cabinet.

Il a déclaré: « Ce n’est que l’année dernière que quelqu’un au Palace m’a dit que j’avais choisi mon coin et que je devais maintenant y rester. »

Le livre de M. Scobie avec sa collègue correspondante royale Carolyn Durand était le premier texte majeur à sympathiser avec les Sussex et les défis qui ont conduit à leur sortie royale désordonnée l’année dernière.

Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom

Meghan et Kate ont tous deux de fervents partisans en ligne (Image: .)

Les biographes ont déclaré que le couple était «devenu frustré» de prendre souvent «une banquette arrière pour les autres membres de la famille».

Finding Freedom a également déclaré qu’Harry et Meghan «avaient essayé d’exprimer ces frustrations, mais les conversations n’ont mené nulle part» – en rejetant le blâme sur le palais.

Au lendemain de l’interview d’Oprah, M. Scobie a également été l’un des premiers à affirmer que la famille royale « manquait d’empathie envers les étrangers qui s’y marient ».

M. Scobie et Mme Durand ont ensuite découvert des détails sur les retombées entre les Sussex et les Cambridges, affirmant que «bien que Meghan ait essayé d’établir un contact visuel avec Kate» lors de son dernier engagement royal, «la duchesse l’a à peine reconnue».

M. Scobie a déclaré au Times: « Pour snober délibérément votre belle-sœur … Je ne pense pas que cela ait laissé un bon goût dans la bouche du couple. »

Il a également révélé à Harper’s Bazaar comment il avait une relation positive avec Meghan, expliquant comment il l’avait vue en larmes en disant au revoir à son personnel royal.

Il a déclaré que « les larmes que la duchesse avait bravement retenues étaient libres de couler sur des visages familiers » en mars dernier.

Scobie a co-écrit Finding Freedom avec Carolyn Durand (Image: .)

Il a également affirmé qu’il l’avait «serrée dans ses bras» quelques heures avant qu’elle ne quitte la Grande-Bretagne, et qu’il avait eu une discussion «en tête-à-tête» avec Harry.

Écrivant dans Finding Freedom, il a révélé: « De retour au palais de Buckingham, les étudiants de l’ACU se dirigent maintenant vers l’abbaye de Westminster et Harry se glisse tranquillement par la porte pour dire bonjour, la réalité – et les émotions – s’installent enfin alors que je donne à Meghan un au revoir câlin.

M. Scobie a même rapporté que les mots d’adieu de Meghan à son égard étaient «cela n’avait pas à être comme ça», avant qu’elle ne revienne en Amérique du Nord pour voir Archie.

Cependant, les auteurs et la famille royale ont nié avoir collaboré avec Finding Freedom lorsque le texte est sorti en août dernier.

Un représentant des Sussex a déclaré: «Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas été interrogés et n’ont pas contribué à Finding Freedom.

«Ce livre est basé sur les propres expériences des auteurs en tant que membres de la presse royale et sur leurs propres reportages indépendants.»

Scobie a affirmé que Kate avait évité le contact visuel avec Meghan en mars 2020, lors de l’engagement final des Sussex (Image: .)

Rapports d’une querelle entre Meghan et Kate datant de 2018 (Image: .)

M. Scobie a déclaré que lui et son co-auteur avaient «un accès étendu à ceux qui étaient les plus proches du couple: amis, aides de confiance, hauts courtisans et de nombreuses personnes dans le cercle restreint des Sussex» – et il a ajouté ostensiblement qu’ils n’ont pas «écrit le livre pour Harry et Meghan ».

Mais, il a dit à Town & Country comment il était maintenant considéré comme l’équipe Meghan.

Il a expliqué: «Je pense que le problème est que je suis d’un côté de l’histoire dont beaucoup d’autres ne veulent pas faire partie, et il a frotté les gens dans le mauvais sens, tout comme les Sussex.

S’adressant à Vogue, le journaliste royal a noté que les fans en ligne sont également profondément divisés.

Il a dit qu’il pense que s’il publie sur la duchesse de Cambridge « il y aura une mer de voix qui n’aiment pas le fait que je me concentre sur elle ».

Meghan et Harry parlent à Oprah des raisons pour lesquelles ils ont quitté la famille royale l’année dernière (Image: .)

Il a ajouté: « Si j’écris sur Meghan, vous pouvez garantir que la moitié des photos de profil dans les commentaires ci-dessous sont des photos de Cambridge, toutes avec des commentaires très négatifs. »

Meghan a même appelé les fans royaux à cesser de poursuivre le récit d’un «héros et d’un méchant» entre elle et sa belle-sœur lors de son entretien le mois dernier.

Elle a déclaré à Oprah: «Une grande partie de ce que j’ai vu jouer est cette idée de polarité.

«Si tu m’aimes, tu n’as pas à la détester [Kate].

« Et si vous l’aimez, vous n’avez pas besoin de me détester. »

'Oprah avec Meghan et Harry' est disponible pour regarder sur ITV Hub.