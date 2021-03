Prince Harry a traversé des changements majeurs dans sa vie ces dernières années, de devenir mari et père à se retirer de la famille royale britannique, mais tous n’ont pas été positifs, selon un expert royal qui a passé beaucoup de temps avec lui.

«J’ai interviewé Harry lorsque j’écrivais sa biographie,» Harry: conversations avec le prince auteur Angela Levin dit exclusivement Nous hebdomadaire. «Je l’ai trouvé charismatique, sympathique, doté d’une merveilleuse intuition, qu’il a héritée de sa mère [Princess Diana], et avec une sorte de lueur espiègle dans ses yeux. Il était plein d’énergie, de plaisir et de rebond et assez macho.

Le biographe a reconnu qu’Harry, qui a fait face à des problèmes de santé mentale depuis la mort tragique de Diana en 1997, avait «occasionnellement» un «nuage noir» sur lui, mais elle sent que c’est devenu encore pire ces dernières années.

«S’il était assis là à parler à des comptables et des avocats qui dirigent un organisme de bienfaisance, il [was] sorte de très large avec des choses comme ça », a-t-elle dit Nous. «Mais s’il traitait réellement avec les gens, les individus, il était un peu étonnant, surtout s’ils étaient endommagés physiquement ou psychologiquement. Quel que soit l’âge, [he] connecté tout de suite. «

Levin a été particulièrement surpris par le comportement d’Harry lors de son entretien avec Meghan Markle, diffusé sur CBS le 7 mars.

«Le Harry que j’ai vu pendant l’interview… était assez traumatisant d’une certaine manière», a-t-elle dit en comparant la séance télévisée à leurs conversations privées pour son livre de 2018. « Il ressemblait à une version coquille de lui-même. »

Le journaliste a noté que le prince, 36 ans, « est venu assez tard dans l’interview », le comparant à un « extra » suite à la conversation en solo de sa femme pendant la première partie de la spéciale bombe.

« Je l’ai trouvé anxieux, l’air nerveux, le détestant absolument », a déclaré Levin Nous. «Et je me sentais incroyablement triste que ce soit ce qui lui soit arrivé.»

Au cours de l’entretien, Harry et Meghan, 39 ans, ont discuté des prétendues «préoccupations» de sa famille concernant la couleur de peau du fils du couple Archie ainsi que de la rupture entre l’ancien pilote militaire et son père, prince Charles, et frère aîné, Prince William. Le Costume alun, qui a épousé Harry en mai 2018, a également affirmé que la famille royale ne l’avait pas soutenue lorsqu’elle avait eu des pensées suicidaires en raison des attaques de la presse britannique contre elle.

Le palais de Buckingham a répondu à la séance dans une déclaration à Nous hebdomadaire le 9 mars, avec Reine Elizabeth II en disant: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.

Bien qu’expert du langage corporel Nicole Moore Raconté Nous que «la mission de Harry et Meghan avec cette interview n’était pas de démolir la famille royale», plusieurs sources ont révélé que cela n’allait pas bien avec la famille royale.

« [The queen] a à peine eu du temps pour elle-même depuis l’interview et a été constamment dans des réunions de crise », a déclaré une source, notant qu’Elizabeth, 94 ans, est« incroyablement blessée et choquée qu’il en soit arrivé là.

