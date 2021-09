Le biopic controversé de Bruce Lee dans le top 10 de Netflix

Le biopic Bruce Lee 2016 Birth of the Dragon est maintenant disponible sur Netflix et a déjà attiré un large public. Le film se situe au neuvième rang des 10 meilleurs films du service de streaming aux États-Unis aujourd’hui. Birth of the Dragon a suscité des réactions extrêmement négatives de la part des critiques. Shannon Lee, la fille de Lee, s’est également prononcée contre le film lors de sa sortie.

Birth of the Dragon est centré sur le duel de Lee en 1965 avec le maître de kung-fu Wong Jack-man, avec Philip Ng dans le rôle de Lee et Xia Yu dans le rôle de Wong. Bien qu’il s’agisse d’un événement réel, Birth of the Dragon a été critiqué pour l’avoir minimisé et l’avoir mélangé à l’arrière-plan d’une histoire sur un acteur blanc fictif nommé Steve McKee, joué par Billy Magnussen. Dans sa critique zéro étoile pour le film, le critique de RogerEbert.com Scott Tafoya était abasourdi qu’un tel film ait été réalisé au 21e siècle.

“Comment, si loin dans le 21e siècle, un film comme celui-ci est-il fait?” Tafoya a écrit du film. “Celui qui fait passer Bruce Lee au statut de personnage secondaire dans une romance maudite paresseuse et ennuyeuse? Il existe des livres entiers et d’innombrables articles sur le combat de Wong Jack Man et Bruce Lee, et ce film invente des choses en gros pour en assurer le fonctionnement. temps ? Pourquoi ? De qui pourrait-on s’attendre à ce qu’il se soucie du fictif Steve McKee et de sa quête pour sauver un amour tout aussi fictif d’un chef du crime probablement encore plus fictif ? “

Le critique du Globe and Mail, Andrew Parker, a écrit que le film ne tient pas ses promesses. Bien qu’il ait été vendu comme un film sur le combat de Lee avec Wong, il se concentrait en fait sur le personnage de Magnussen essayant de convaincre les artistes martiaux de l’aider à sauver une fille d’une foule chinoise. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont senti le film “blanchir” la vie de Lee en mettant un personnage blanc au centre.

Avant la sortie de Naissance du dragon, Shannon s’est prononcée contre les histoires fictives qui utilisent son père comme point de départ. Elle a également annoncé son intention de développer un biopic sur son père approuvé par Bruce Lee Entertainment avec le producteur Laurence Grey. “Il y a eu des projets impliquant mon père, mais ils manquaient de compréhension complète de ses philosophies et de son art”, a déclaré Shannon dans une déclaration au Guardian. “Ils n’ont pas capturé l’essence de ses croyances dans les arts martiaux ou la narration. La seule façon de faire comprendre au public la profondeur et le caractère unique de mon père est de générer notre propre matériel.”

Malheureusement pour les abonnés Netflix qui veulent voir un vrai film de Bruce Lee, vous n’avez pas de chance. Aucun de ses films n’est disponible sur la plateforme de streaming. Fist of Fury (1972) et The Way of the Dragon (1972) sont disponibles en streaming sur Amazon Prime Video.