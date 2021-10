Le biopic de Colin Kaepernick raconte son histoire dans ‘Black & White’

Cinq ans et quelques mois après que Colin Kaepernick s’est mis à genoux pour la première fois et a changé le cours du discours américain sur la race, il raconte son histoire. Dans la série Netflix Colin en noir et blanc, sortie vendredi, Kaepernick et la co-créatrice Ava DuVernay présentent méticuleusement une reconstitution des années de formation du quart-arrière en exil entrecoupée d’extraits de style documentaire sur les années de formation de l’Amérique – et le racisme qui les sous-tend.

Il est impossible de ne pas voir ce biopic en série limitée comme une réponse directe à de nombreuses questions qui se sont posées après que Kaepernick s’est agenouillé pendant l’hymne national. De quoi est-il si fou ? Comment un athlète professionnel qui gagne des millions de personnes peut-il vraiment croire qu’il a été victime de racisme ? Le sport est la méritocratie ultime, et il est arrivé là où tout le monde veut être, alors comment, exactement, pourrait-il avoir l’audace de se plaindre ?

Bien que les expériences de Kaepernick – et comment il a pu les traiter au cours des années suivantes en comprenant l’histoire des Noirs ici – soient présentées avec diligence, il est également impossible de croire que l’une des personnes posant ces questions prendra la peine de regarder, encore moins se laisser influencer, car il est impossible de croire qu’ils aient jamais posé ces questions sérieusement. C’est peut-être un point de vue cynique, mais aussi inévitable, alors que les politiciens de tout le pays tentent d’effacer tout ce qu’ils ont décidé que la théorie critique de la race est.

Eh bien, c’est ça. Ou du moins, c’est une version agréable au goût, en micro, emballée avec un côté de sport et de drame pour adolescents. Les six épisodes, chacun d’environ 30 minutes, sont narrés par Kaepernick d’aujourd’hui. Il a été insaisissable au fil des ans, évitant les caméras et les interviews et ne semblant jamais vraiment vouloir être la voix d’un mouvement dont il était déjà le visage.

Maintenant, il est prêt.

Il y a des scènes de Colin en noir et blanc qui pourraient choquer certains blancs, en particulier l’ouverture de la série lorsque des joueurs de football faisant la queue pour être mesurés à la moissonneuse-batteuse de la NFL sont transformés en esclaves vendus au marché. Mais Kaepernick montre peu de rage face à la nécessité d’expliquer ce qu’il ne devrait pas avoir à le faire. Il est patient, sincère.

Son parcours au lycée est entrepris par l’acteur Jaden Michael, qui parvient à capturer la perplexité de Kaepernick à l’idée de passer du fils adoptif de parents blancs à un homme noir dans une partie conservatrice de la Californie, tout en offrant la confiance naissante qui se manifestera plus tard dans les biceps. -des célébrations de baisers qui ont tellement irrité certains fans une fois que Kaepernick a atteint la NFL.

Ses parents sont interprétés par Mary-Louise Parker et Nick Offerman. Ce ne sont pas toujours des personnages arrondis, mais ils servent un objectif ; bien que principalement bien intentionné, Parker est toujours surpris par l’idée qu’avoir un enfant noir pourrait être si différent d’avoir un enfant blanc, tandis qu’Offerman semble largement douteux que quoi que ce soit de semblable puisse être le cas parce que l’Amérique et la liberté et Dieu et quoi ne pas. En d’autres termes, ils représentent les blancs qui ne peuvent pas imaginer qu’ils pourraient être racistes – nous avons un fils noir ! — parce qu’ils ont le privilège de ne même pas avoir à considérer leur propre privilège. Ils essaient de nouvelles recettes et fixent des rendez-vous pour Colin avec des filles acceptables et se sentent bien dans les troupes et font tout sauf considérer comment un pays qui a prospéré grâce à l’esclavage a ensuite raffiné ce racisme en quelque chose de moins manifeste mais presque aussi efficace.

Colin comprend tout cela tout seul. Nous le voyons obtenir des cornrows pour la première fois, un hommage à Allen Iverson, et voyons également comment ses entraîneurs blancs reculent au point qu’il choisit plutôt de s’assimiler. Nous voyons ces entraîneurs blancs déployer des stéréotypes séculaires alors que Kaepernick pousse pour jouer le quart-arrière et est battu par un joueur blanc inférieur : « J’ai besoin de savoir que mon quart-arrière maîtrise parfaitement l’offensive », dit l’un d’eux, « Et Johnson ? C’est le prototype que je recherche.

Le jeune Colin subit des micro-agressions – il en est entouré – mais commence également à rencontrer d’autres Noirs et à découvrir une culture qui lui avait non seulement été cachée, mais également qualifiée de malséante, peu sophistiquée.

Colin in Black & White raconte également l’histoire de la quête de Kaepernick pour devenir quart-arrière, montrant son incapacité à obtenir une offre de bourse de Division I jusqu’à la fin de sa saison senior. Face à une pression intense pour jouer au baseball – l’émission propose une large mise en accusation de la culture de ce sport – il ne cède jamais à son rêve. «Être quart-arrière n’est pas une option pour moi, c’est dans mon sang», dit-il à un moment donné.

La série se termine avec Colin en route pour jouer au football au Nevada, avec une astuce narrative montrant un aîné Colin lui écrivant une lettre dans laquelle il répète encore et encore: « Faites confiance à votre pouvoir ».

« Vous gagnerez le titre de quart-arrière au plus haut niveau », raconte Kaepernick en écrivant. « Vous serez un pionnier.

«Mais pendant que vous vous concentrez sur le fait de devenir quart-arrière, quelque chose d’autre va se produire. Quelque chose d’extraordinaire. Quelque chose que vous pouvez ressentir, mais que vous n’avez pas les mots ou la sagesse pour articuler. Vous apprendrez à aimer qui vous êtes et à vous foutre de ce que vous êtes qui met certaines personnes mal à l’aise. Vous saurez que peu importe combien les gens essaient de vous contrôler, ils ne peuvent pas vous briser. Vous apprendrez à trouver la beauté dans des endroits où le monde vous dit qu’il n’y en a pas. Et, à cause de ces choses, vous saurez quand les gens essaieront de vous dire quand et où être un quart-arrière, cela n’a pas d’importance. Parce que tu verras, tu es plus qu’un quart-arrière. Beaucoup plus. »

DuVernay fait ce travail depuis des années maintenant, avec Selma et 13th et When They See Us, et elle était le bon choix pour aider Kaepernick à raconter cette partie de son histoire. Il ne fait que commencer ; sa maison d’édition a publié un livre pour enfants et, plus tôt ce mois-ci, Abolition for the People: The Movement for a Future with Policing & Prisons.

Mais maintenant, il a expliqué cette partie de sa vie, divulguant la source de sa douleur – à un moment donné, ses parents ont caché une photo de lui parce que son rendez-vous avec Black a la peau si foncée – tout en essayant d’expliquer à quel point il jouait au quart-arrière, un travail qu’il abandonnerait plus tard pour faire valoir un point, qui lui était en fait destiné.

Pour beaucoup de gens, Kaepernick a vu le jour au moment où ils l’ont vu à genoux, ou ont entendu un candidat à la présidentielle se plaindre de lui ou des experts de la télévision s’exclamer qu’il attaquait le pays et les gens qui l’aiment et le protègent.

Maintenant, pour mémoire, il y a plus à l’histoire.

Même les questions les plus évidentes ont trouvé une réponse.

À ceux qui ont haleté devant un homme tombant à genoux au moment où ils pensaient qu’il aurait dû rester unis, voici une explication supplémentaire.

Si seulement ils prenaient la peine de regarder et d’écouter, cette fois.

