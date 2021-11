Le biopic des Beatles ‘Midas Man’ révèle des acteurs prenant un groupe emblématique

Les Beatles sont de retour sous le microscope grâce au documentaire populaire Get Back de Disney+ sur leurs derniers jours en tant que groupe, mais un nouveau film espère dramatiser leurs débuts. Midas Man, qui se concentre sur le manager du groupe Brian Epstein, a trouvé les quatre jeunes acteurs pour incarner les Fab Four et les producteurs ont publié les premières photos du quatuor ensemble à Deadline la semaine dernière. Le film mettra également en vedette le comédien Jay Leno dans un petit rôle.

Jonah Lees (La lettre pour le roi) a été choisi pour incarner John Lennon, tandis que le musicien du New Hope Club, Blake Richardson, incarnera Paul McCartney. Leo Harvey Elledge (Creation Stories) et Campbell Wallace ont respectivement été choisis pour incarner George Harrison et Ringo Starr. Adam Lawrence (Peaky Blinders) jouera le premier batteur des Beatles, Pete Best, tandis que Leno jouera Ed Sullivan.

Les acteurs des Beatles révélés pour le film de Brian Epstein « Midas Man », premier aperçu des images https://t.co/fr6BZ8htsJ – Date limite Hollywood (@DEADLINE) 25 novembre 2021

Bien que les Beatles soient une partie importante de Midas Man, le film se concentre vraiment sur Epstein, joué par Jacob Fortune-Lloyd (The Queen’s Gambit). Epstein a dirigé les Beatles de 1962 jusqu’à sa mort choquante en 1967 à 32 ans. L’histoire originale du film a été écrite par Brigit Grant et le scénario final a été écrit par Jonathan Wakeman. Emily Watson et Eddie Marsan ont été choisis pour incarner les parents d’Eptsein, tandis que Rosie Day incarnera la chanteuse Cilla Black. Charley Palmer Rothwell incarnera le producteur des Beatles George Martin.

La production de Midas Man n’a pas été facile. Jonas Akerlund a d’abord été embauché en tant que réalisateur, mais il est parti et a été rapidement remplacé par Sara Sugarman (Confessions of a Teenage Drama Queen). Le tournage a finalement commencé à Liverpool le mois dernier, mais a ensuite été suspendu pendant trois semaines. La production déménagera également aux États-Unis au début de 2022.

« Les acteurs jouant les Beatles forment un groupe extraordinaire, ils dégagent ce sentiment très viscéral des années 60, sont charmants, enjoués et tellement authentiques et je ne doute pas que Jay Leno capturera parfaitement l’essence d’Ed Sullivan », a déclaré Sugarman à Deadline. « Sa propre expérience en tant qu’animateur de télévision américain apportera une représentation naturelle et précise et ajoutera un élément incroyable de showbiz moderne à l’histoire. »

Les récentes nouvelles sur Midas Man semblent être programmées pour la sortie de The Beatles: Get Back, la série documentaire exhaustive de Peter Jackson sur la réalisation du dernier album et film des Beatles, Let It Be. D’une durée de huit heures, la série en trois parties est sortie au cours du week-end de Thanksgiving et offre un aperçu sans précédent de la façon dont le groupe a travaillé en janvier 1969 et de la façon dont les membres du groupe ont commencé à se séparer. Toutes les parties de la série sont disponibles en streaming sur Disney +.